Segredo marca primeiro treino do Chile na Toca da Raposa

A seleção do Chile realizou neste sábado em segredo seus primeiros treinos na Toca dá Raposa, em Belo Horizonte, onde a equipe ficará concentrada durante a Copa do Mundo.

Os 23 jogadores da seleção treinaram nesta manhã e voltarão ao gramado do centro esportivo à tarde, comandados pelo argentino Jorge Sampaoli.

Ambas as sessões foram realizadas de portas fechadas e a imprensa não teve acesso ao local. A partir de domingo, no entanto, os 15 primeiros minutos dos treinos poderão ser acompanhados pelos meios de comunicação. Além disso, dois jogadores concederão entrevistas.

O hermetismo na concentração chilena é uma exigência direta de Sampaoli, que não quer nada distraindo a concentração da equipe e não deseja dar pistas aos adversários de como o Chile jogará.

As instruções do técnico são claras e cumpridas com todo rigor. A polícia está protegendo o acesso à Toca da Raposa e inclusive retirou cinco câmeras que filmavam o treino do segundo andar de um edifício em construção em frente ao complexo esportivo.

Segundo a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP), a seleção treinará em duas sessões ao longo do dia até quarta-feira.

Na quinta-feira, a seleção do Chile viajará para Cuiabá, onde enfrentará a Austrália em sua estreia pelo Grupo B da Copa do Mundo.

Além do Chile, estão nesta chave a Espanha e a Holanda.

adblock ativo