Secretário-geral Jérôme Valcke faz inspeção na Fonte Nova

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, visitou a Arena Fonte Nova, na tarde desta quinta-feira, 29. Durante a inspeção foi apresentado o estágio de preparação do equipamento para o mundial, incluindo estruturas complementares do estádio.

Valcke fez a visita ao lado do secretário para Assuntos da Copa da Fifa Brasil 2014 (Secopa), Ney Campello, integrantes do Comitê Organizador Local (COL), da Fifa, e outras autoridades.

Jérôme Valcke escreveu no Twitter, após a inspeção, que está "feliz com o compromisso de Salvador de trabalhar junto à nossa equipe, finalizando estrutura para fãs, mídia e times".

Também no Twitter, secretário-geral afirmou que a "Arena Fonte Nova abre para #Copa2014 com revanche da final de 2010, em 13/6. Tudo deve estar pronto. Sem tempo a perder".

O secretário Ney Campello disse que Valcke se mostrou satisfeito após a reunião de aproximadamente 40 minutos e da visita aos diversos ambientes do estádio, inclusive o gramado.

"Primeiro porque a Arena Fonte Nova já foi testada em 2013, durante a Copa das Confederações, e parte da estrutura temporária foi conservada, de modo que isso resulta em maior eficiência e celeridade. Elogiaram muito o gramado, disseram que está pronto, assim como as áreas reservadas para as autoridades", disse.

Técnicos da Fifa verificaram várias áreas, como a tecnologia da informação (TI), TV, entre outras. "Eles fiscalizam todo este trabalho que vem sendo feito e que tem o prazo de 8 de junho para estar pronto", explicou Campelo.

Equipamentos de transmissão

A Fifa solicitou ajustes de TI e transmissão televisiva. Segundo Campelo, "o pedido foi feito porque eles têm muito cuidado em relação aos cabos para que não haja nenhuma interrupção ou má qualidade na transmissão. O que eles querem é um padrão de qualidade para a transmissão integrada do jogo, movimentação no estádio e fan fests".

Além das fan fests, a Bahia terá exibições públicas. Em Salvador, elas acontecerão nos bairros de Plataforma e Imbuí, além de mais 30 cidades. "Por conta disto, eles pediram alguns ajustes de finalização destes serviços de transmissão", disse Campelo.

Ingressos para operários

A Fifa cedeu cinco mil ingressos dos jogos da Copa do Mundo, que serão distribuídos para os operários que trabalharam na construção da Arena Fonte Nova. A Bahia vai receber seis jogos, com partidas de três campeãs do mundo - Alemanha, França e Espanha, além da Holanda, Portugal, Suíça, Irã e Bósnia Herzegovina.

A Bahia também vai sediar os centros de treinamento das seleções da Croácia, na Praia do Forte (litoral norte), Suíça, em Porto Seguro, e Alemanha, em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul baiano.

As delegações começam a chegar ao estado na semana que vem. O estádio de Porto Seguro foi reformado para receber a delegação da Suíça e será inaugurado no dia 1º de junho.

