Secopa promove transmissão dos jogos do Brasil nos bairros

A Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo (Secopa) irá promover exibições dos jogos da Copa das Confederações FIFA 2013 em painéis de LED, nos bairros da Ribeira e de Cajazeiras X, em Salvador.



Na Ribeira, a exibição acontecerá na Avenida Beira Mar, local com tradição de festejos juninos há mais de 20 anos. E em Cajazeiras X, será no Campo da Pronaica, uma praça pública, que também já sedia eventos.



Além da transmissão dos jogos, os torcedores poderão usufruir de shows com atrações musicais, como: Zelito Miranda, Val Macambira, Bailinho de Quinta, Carlos Pitta, dentre outros.



"Organizar a transmissão dos jogos nos bairros é uma tradição da população brasileira, durante as Copas, inclusive, enfeitando as ruas. A Secopa está realizando essa ação também para contribuir com essa tradição", explicou o Secretário Estadual da Copa, Ney Campello, em nota.

O Pelourinho, que faz parte da programação do São João na Bahia, também receberá diversas atrações nos dias dos jogos. O espaço já tem a tradição de exibir as partidas do Brasil e, geralmente, ganha destaque internacional pela animação da torcida brasileira que se concentra no local.

adblock ativo