Secopa e Uneb reabrem inscrições de cursos para ex-atletas

A Secretaria Estadual da Copa do Mundo da Fifa Brasil (Secopa) e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) está com inscrições abertas, até esta sexta-feira (10), das 8h às 12h ou das 14h às 18h, para a ocupação de 50 vagas em cada um dos cursos de extensão em receptivo e comunicação em megaeventos. As capacitações gratuitas são direcionadas a ex-atletas e profissionais não graduados da imprensa baiana.

Os interessados em participar dos cursos devem se inscrever na sala do projeto, localizada na sede Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da universidade, no bairro do Imbuí, na capital. Para efetivar a inscrição, será necessária a apresentação dos documentos solicitados pela coordenação. Curso de extensão em Receptivo em Megaeventos (Ex-atletas): RG, CPF, comprovante de residência, histórico Escolar, comprovante de experiência como ex-atleta (registro na carteira de trabalho ou documento de entidade de classe); curso de extensão em comunicação em Megaevenetos (Profissionais da Imprensa): RG, CPF, comprovante de residência, carta do veículo em que trabalha (informando função e atuação), registro profissional, carteira de trabalho.

O curso de receptivo em megaeventos, voltado para os ex-atletas, reserva aulas sobre turismo na Bahia, língua inglesa e espanhola, hospitalidade, empreendedorismo e ainda prevê discussões sobre assuntos específicos de grandes eventos esportivos.

Para os profissionais da imprensa, serão 120 horas-aula de atividades, que vão tratar dos mesmos conteúdos e incluem ainda discussões sobre comunicação em megaeventos. A iniciativa integra o projeto Legados Sociais para a Copa de 2014 na Bahia, lançado no fim do ano passado, em cerimônia realizada no Teatro Uneb, no campus I da universidade, em Salvador.

adblock ativo