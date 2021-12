Secopa aposta em 'Fan Fest regional'

Aposta da Secretaria Estadual da Copa do Mundo (Secopa), o Forró Copa deve englobar até 50 cidades do interior baiano em evento de transmissão dos jogos e apresentação musical. Seria uma espécie de Fan Fest reduzido e regional.

De acordo com a Secopa, a data do lançamento do edital será anunciada até o fim da semana. O secretário estadual da Copa, Ney Campello, disse que a expectativa é conseguir uma parceria com patrocinadores da Copa para dobrar o orçamento inicial de R$ 750 mil.

"Já estamos conversando com dois patrocinadores oficiais da Copa, Coca-Cola e a Ambev. Esperamos que eles se interessem pelo evento para que gente consiga um valor final de R$ 1,5 milhão. Hoje estamos trabalhando com cerca de R$ 15 mil para cada cidade", disse.

Segundo o secretário, o evento deve durar a Copa toda, assim como o Fan Fest, mas tem obrigação apenas de passar a abertura, a final e os sete primeiros jogos do Brasil.

Reta final

A 50 dias do Mundial, a situação da Bahia é um pouco mais tranquila em relação a outros estados. Na Arena Fonte Nova, os assentos temporários, hoje em 40%, devem ser concluídos até 11 de maio.

De acordo com a Secopa, as estruturas temporárias já começaram a ser instaladas nesta semana e devem ser concluídas também em maio.

O centro de treinamento da Croácia, em Mata de São João, será inaugurado na próxima segunda-feira, e os da Alemanha, em Santa Cruz de Cabrália, e da Suíça, em Porto Seguro, devem ser inaugurados em maio.

Salvador, porém, ainda tem duas indefinições: o Fan Fest e o Carna Copa, ambos os eventos de responsabilidade do município. A Saltur, responsável pelo Carna Copa, disse apenas que o mesmo está confirmado para 14 e 15 de junho. A reportagem tentou falar com o Escritório Municipal da copa, à frente do Fan Fest, mas não teve resposta.

adblock ativo