Se não derrotarmos EUA estamos fora da Copa, diz Paulo Bento

Portugal estará fora da Copa do Mundo se não derrotar os Estados Unidos em seu segundo jogo do Grupo G em Manaus no domingo, porque um empate não será suficiente, disse sem meias palavras o técnico de Portugal, Paulo Bento, neste sábado.

Portugal, um dos favoritos ao chegar ao torneio, perdeu sua primeira partida para a Alemanha por 4 x 0 , e o EUA bateram Gana por 2 x 1.

"Ou vencemos ou começamos a arrumar as malas. Este é o quadro que temos diante de nós... se empatarmos estamos praticamente fazendo as malas", declarou Bento em coletiva de imprensa, se referindo ao péssimo saldo de gols de sua seleção.

Cristiano Ronaldo vem lutando com uma contusão no joelho, e Bento não disse se o atacante e talismã português irá atuar no domingo. O meio-campista Raul Meireles disse que Ronaldo está bem. "Todos os jogadores estão se sentindo muito bem. Sabemos que temos um jogo muito difícil pela frente", afirmou.

Portugal não contará com o zagueiro Pepe, expulso no jogo com os alemães, nem com o lateral esquerdo Fabio Coentrão, que está contundido.

Bento disse que o veterano zagueiro central Bruno Alves é dúvida, e que se não jogar será substituído pelo muito menos experiente Luis Neto. O técnico indicou que o time irá entrar pronto para atacar, como fez contra a Alemanha.

"Temos que mudar o resultado... vamos entrar em campo com a mesma mentalidade. Só porque perdemos não quer dizer que temos que mudar tudo", disse.

