Scolari deixa concentração por causa da morte de cunhado

O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deixou na manhã desta terça-feira, 27, a concentração na Granja Comary, em Teresópolis.

O motivo foi a morte de um cunhado do técnico, que viajou para o Rio Grande do Sul para acompanhar o velório e o sepultamento. Felipão passará o dia com a família.

Por conta da morte do cunhado, que tinha 67 anos e estava com câncer, Felipão cancelou uma reunião que teria com os jogadores na manhã desta terça. Ele saiu de Teresópolis na noite desta segunda e dormiu em um hotel do Rio, de onde foi para a cidade de Canoas, onde o cunhado morava. O seu retorno está marcado para esta noite.

