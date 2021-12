Schweinsteiger crítica vista grossa para jogo duro do Brasil

O meia da Alemanha Bastian Schweinsteiger disse que está preocupado com as faltas cometidas pelos brasileiros e um possível "vista grossa" dos árbitros. Não é a primeira vez que seleções adversários disseram que o Brasil é favorecido por ser anfitrião da Copa do Mundo.

Schweinsteiger diz que é a favor de jogo mais viril, mas que a equipe canarinho passa dos limites. De acordo com estatísticas da Fifa, é a seleção que mais cometeu faltas (96), mas também foi a mais agredida (95). A Alemanha cometeu 57 infrações e sofreu 74.

De acordo com a teoria do técnico Luiz Felipe Scolari, que argumenta que esse discurso faz com os árbitros ficam receosos de marcar lances a favor do Brasil, esses números podem não traduzir a realidade, já que alguns lances fortes contra o Brasil não foram punidos pelos árbitros, como a pancada nas costas de Neymar durante o jogo contra a Colômbia e que deixou o atleta fora da Copa.

Também houve a situação em que o lateral Daniel Alves recebeu um cartão amarelo durante o confronto com o Chile. Na jogada, o baiano estava parado quando o chile trombou nas costas dele. O juiz interpretou que Daniel Alves cometeu uma falta.

Brasil e Alemanha se enfrentam nesta terça, 8, às 17 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte.

