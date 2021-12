Santos não lamenta enfrentar Uruguai e destaca importância de chegar às oitavas

O técnico Fernando Santos minimizou o fato de Portugal ficar na segunda posição do Grupo B da Copa da Rússia, o que levará a equipe de Cristiano Ronaldo a enfrentar o Uruguai, e disse que "o importante é estar nas oitavas".

Portugal, que empatou nesta segunda-feira, 25, por 1 a 1 com o Irã, ficou em segundo na chave pelo critério de gols marcados, após igualar em tudo com a Espanha, que ficou no 2 a 2 contra o Marrocos.

Os espanhóis vão enfrentar a Rússia nas oitavas.

"O mais importante é que estamos classificados, era o que queríamos", declarou Santos na entrevista coletiva após o jogo.

"A Espanha era a favorita e empatou com o Marrocos", que já estava eliminada, disse o técnico para destacar que "não se pode pensar em partidas fáceis neste torneio".

"O importante é estar nas oitavas e continuar no torneio. Agora precisamos nos preparar para a próxima partida, física e mentalmente. Temos nossas armas e vamos aproveitá-las".

Sobre o pênalti perdido por Cristiano Ronaldo no início do segundo tempo contra o Irã, Santos declarou que "os melhores também falham".

adblock ativo