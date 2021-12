Santa Cruz Cabrália celebra triunfo da Alemanha

Fanático por futebol, natural de Itapetinga e residente há 18 anos em Santa Cruz Cabrália, Paulo César Leandro, de frente a sua TV, não conseguia parar de berrar, sorrir e pular. Nem era jogo do Brasil. Nem sequer do Vasco ou do Bahia, seus times do coração. Mesmo assim, ainda no intervalo da partida, ele saiu de carro e com bandeiras pelas ruas do distrito de Santo André. Buzinando e gritando, informava: "Estamos dando 3 a 0. É 3 a 0, meu irmão!".

Durante os 15 minutos de descanso dos jogadores, o principal objetivo deste baiano era usar o tempo para comprar mais cerveja e repor o estoque da geladeira. Sua celebração em casa, enquanto assistia a Alemanha x Portugal ao lado da esposa Elaine, estava enorme, e foi aumentada. O jogo terminaria 4 a 0.

A felicidade do eufórico Paulo foi compartilhada pela maioria dos habitantes de Cabrália. É no distrito de Santo André que a seleção germânica está baseada. Graças ao entrosamento com alemães, os baianos da região adotaram a equipe.

Por se tratar de uma segunda à tarde, não deu para a turma se reunir em peso pela cidade. A maioria estava trabalhando. Mesmo assim, em cada casa, boteco ou ponto da rua onde havia uma TV, havia muitas pessoas batendo palma para o show alemão.

"O que os alemães fizeram por nós não tem preço. Todos vão querer vir conhecer 'aquele lugarzinho que a seleção alemã escolheu como base'. Depois do Brasil, viramos Alemanha de coração", comentou a artesã Leide das Estrelas, que assistiu à partida no restaurante Gaivota, em Santo André, sonhando que, a partir de 2015, a venda de seus manufaturados aumente devido ao interesse pelo distrito como consequência da Copa-2014.

Foi justamente em Santo André onde a maioria se concentrou para vibrar com os germânicos. No bar Cabana Nativa, mais de 20 locais celebravam. "Santo André está junto com a Alemanha, que botou nossa cidade no mapa do mundo", comentou, vendo seus clientes fazerem a festa, o dono do estabelecimento, Paulo Ramos.

Josenilton Ramos, com a camisa o time, era quem mais gritava a cada gol. E, a toda oportunidade, apontava para Daniele Borges como forma de entregar quem estava eufórica com o placar. "Olhe ela lá! Ela trabalha onde a seleção da Alemanha está hospedada. É quem mais está feliz com o resultado", divertia-se. "Claro! Isso é certeza de festa, né?", devolvia Daniele.

Enquanto isso, Paulo César seguia eufórico em sua casa. A cada 'close' que a TV dava no desesperado Cristiano Ronaldo, ele ia à loucura. "Chupa! Hoje é dia de festa. Aqui em casa é tudo Alemanha (exibe as três bandeiras que possui). Até meu cachorro se chama Neuer! É fim de jogo! Hora de ir para a praça de Santo Antônio (distrito vizinho a Santo André) tomar uma cerveja e comemorar. A turma está toda lá. Viva a Alemanha!", bradou.

