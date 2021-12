Sammir veta moqueca e esquece forró pela Copa

No primeiro domingo da Croácia em Praia do Forte, o tempo nublado espantou a delegação, ou pelo menos boa parte dela, que ainda se recuperava do desgaste do amistoso - em clima de Copa - com a Austrália, sexta-feira, no estádio de Pituaçu.

Acostumado com o clima baiano, o único que resolveu sair um pouco do hotel foi o itabunense Sammir, meia naturalizado croata, que deu um passeio de táxi e foi bater um papo com a imprensa de lá no centro de treinamento. Antes, parou para falar rapidamente com a nossa reportagem.

"Meus companheiros estão gostando muito do lugar. Não se acostumaram tanto com o clima quente, mas hoje (neste domingo, 8), com este clima nublado que está fazendo, até refrescou um pouco. Eles não devem nem ter saído dos quartos", brincou Sammir, que se tornou uma enciclopédia para os gringos.

"Todos querem saber sobre a história daqui, as curiosidades. Costumo dizer que o Brasil nasceu aqui na Bahia. Que o povo é maravilhoso e a comida nem se fala. Alguns até estavam querendo se arriscar em uma moqueca, mas o foco é outro", contou o jogador.

Afastado o boato da bomba, a Croácia realizou um treinamento (Foto: Eduardo Martins | Ag. A TARDE)

Nascido em Itabuna, Sammir sabe que, além da Copa, o Nordeste ferve durante os festejos juninos, que acontecem paralelamente ao Mundial. Porém, este ano o baiano vai ficar apenas com o futebol. "São João, forró... Tudo muito bom para quem está de férias. Mas este ano será de muito trabalho e espero fazer um belo Mundial. O primeiro objetivo é classificar a Croácia. Estou muito orgulhoso de fazer parte deste grupo croata, mesmo com o sonho antigo de jogar com a camisa amarela", completou Sammir.

Alarme falso

Um procedimento padrão da Marinha causou apreensão por parte da imprensa croata. Fuzileiros Navais fizeram uma varredura no centro de treinamento, averiguando se o local estava livre para todos entrarem.

O problema foi que alguns jornalistas croatas pensaram na possibilidade de haver uma bomba no CT, inclusive divulgando na Croácia que o exército brasileiro estaria procurando um artefato colocado na Praia do Forte. Mais tarde, a própria confederação de futebol do país desmentiu os boatos, alegando ter sido apenas um procedimento padrão para a Copa.

Antes de o CT ser liberado, a Marinha verifica o local. Depois, a responsabilidade fica para os seguranças contratados para a Copa, revistando todos que entram com detectores de metais, além de mochilas e sacolas. Ninguém do exército quis comentar sobre o assunto.

