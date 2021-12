Salvador vai receber 868 voos extras durante a Copa do Mundo, um aumento de 38,8% da malha aérea tradicional para a cidade. No total, durante o período, a capital baiana terá 3.107 pousos e decolagens.

Serão mais de 55 mil novos assentos, o que representa mais de 348 mil lugares no período, um aumento de 19%. O anúncio foi feito ontem pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).



Em todo o Brasil, serão 16.116 voos adicionais nas 12 cidades-sede, entre o dia de abertura (11/6) e o dia seguinte à partida final (14/7), o que representa 31,2% de ampliação em todo o país.

A cidade que mais ganhou voos, em números absolutos, foi São Paulo, com 6.401 (31,6% a mais). Já em termos percentuais, o maior acréscimo se verificou em Brasília, com aumento de 64,1% nos voos, seguida de Fortaleza, com 61,2%. Salvador ficou em quinto lugar.

Segundo o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz, o menor crescimento em Salvador se deve à base "consolidada" de voos da cidade. "Salvador construiu recentemente uma história como destino importante. Em termos de Nordeste, é uma das mais representativas", afirma. Durante o período, a baixa procura por voos corporativos vai compensar o número de voos novos, acredita Sanovicz.

Com maior oferta, o presidente da Abear afirma que os voos durante a Copa do Mundo ficarão mais baratos. "Os preços dependem da empresa e do voo, mas temos milhares de passagens sendo ofertadas abaixo de R$ 300", diz.

Até o momento, a Abear registrou maior procura durante o período para cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. "São cidades tradicionalmente procuradas. Daqui a três dias, com as vendas dos ingressos pela Fifa, vamos ter um cenário mais interessante", diz Sanovicz.

Repercussão

Para o secretário de Turismo da Bahia, Pedro Galvão, o número de novos voos poderia ser maior. "Gostaríamos que tivessem mais voos, temos condições de receber esses que estão programados e outros que podem surgir", afirma Galvão.

Apesar dos atrasos nas obras, o secretário considera que o aeroporto internacional de Salvador está preparado para atender a demanda. "A torre de controle já está pronta para viabilizar o pouso e a decolagem desses voos", diz.

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-BA), José Alves, concorda que o número poderia ser maior. "Mas não é um número ruim. Por causa dos jogos que vamos ter em Salvador, acredito que é um número que vai crescer".

Já o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (Abih-BA), José Manoel Garrido, considerou o número "razoável". "O trade recebe com alegria novos voos, mas a nossa expectativa é que esses voos sejam suficientes para atendar à demanda. Não sabemos se isso é suficiente", diz Garrido.

