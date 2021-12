Salvador terá maioria dos jogos da Copa no meio da semana

A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 27, a tabela com todos os dias e todos os horários dos jogos da Copa do Mundo de 2014, a ser disputada em 11 cidades do Brasil.

Salvador, que sediará seis jogos do torneio, terá a maioria das partidas disputadas em dias do meio da semana. Em final de semana, a Copa movimentará a capital baiana somente no sábado, 5 de julho, em jogo válido pelas quartas de final, às 17h.

Além de atrair maior atenção por representar uma fase mais avançada na disputa do torneio, esta partida poderá ser ainda mais especial: se a Seleção Brasileira se classificar como a segunda melhor do Grupo A e se conseguir bater o seu adversário das oitavas de final, fará o duelo das quartas na "Boa terra".

O pontapé inicial em solo soteropolitano acontecerá na sexta-feira, 13 de junho: a cidade receberá o confronto entre duas seleções do Grupo B. Em Salvador, os jogos serão disputados na nova Arena Fonte Nova, localizada no centro da cidade.

A entidade máxima do futebol mundial anunciou ainda outra data importante para a Bahia: o sorteio dos grupos, evento que definirá os confrontos entre as seleções participantes, está confirmado para acontecer no dia 6 de dezembro de 2013, na Costa do Sauípe.

adblock ativo