Salvador registra o pior desempenho em mobilidade na Copa

O esquema de mobilidade urbana em Salvador durante a Copa das Confederações foi avaliado como "regular" e obteve o pior desempenho entre as capitais que receberam jogos da competição. A avaliação foi realizada pelo Observatório da Mobilidade Urbana e apresentada nesta quinta-feira, 4, no Seminário Nacional NTU 2013 & Transpúblico, em São Paulo.

O diretor técnico da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), André Dantas, afirmou que a operacionalização em rede integrada dos diversos modais e a melhoria da oferta de ônibus são alguns dos desafios para a implantação de um transporte público de qualidade nas cidades-sede da Copa do Mundo 2014.

Entre os principais problemas detectados em Salvador estão a falta de organização e a não priorização do transporte público. Dantas destacou que não há projetos de grande porte de mobilidade para a capital baiana.

"Há a necessidade de priorizar o transporte público. Ele que vai trazer benefícios a todos. O transporte individual é efêmero", ressaltou.

A gestão de obras, o sistema de informação ao usuário, a acessibilidade e o conflito entre os modos de transporte foram destacados como tópicos com potencial para melhorias. Salvador foi avaliada no dia 30 de junho, quando sediou o jogo entre Uruguai e Itália.

As outras capitais foram mais bem avaliadas: Brasília e Recife tiveram desempenho "satisfatório", enquanto o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza alcançaram a classificação de "bom", mas ainda precisam facilitar o transporte dos torcedores aos estádios.



Sobre a avaliação de Salvador a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) emitiu uma nota em que o Superitendente do orgão, Fabrízzio Muller, rebate a valiação do Observatório da Mobilidade Urbana, leia o documento na integra:

"Sobre o desempenho de Salvador durante a Copa das Confederações, divulgada no Seminário Nacional NTU 2013 & Transpúblico, em São Paulo. "Todos sabem que Salvador não estava preparada para receber a Copa das Confederações, porque não foram feitas nas gestões passadas investimentos em infraestrutura e mobilidade. Mas, mesmo assim, o Comitê Organizador Local (COL) e a própria Fifa elogiaram bastante o nosso desempenho, inclusive nessa área", salientou.

Fabrizzio afirmou que, nos dias de jogos na Arena Fonte Nova, após o término das partidas, toda a operação de saída do estádio durou no máximo uma hora. Inclusive durante o confronto entre Brasil e Itália, com o maior público nos jogos da cidade. "Fizemos um trabalho de operação de trânsito e transporte que foi bastante positivo e elogiado por todos que foram ao estádio e pela organização da Copa. Não tivemos problemas que outras cidades que receberam partidas tiveram E vamos melhorar muito na Copa do Mundo de 2014", frisou."

