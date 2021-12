Salvador, Natal e Curitiba têm hoje jogos da Copa

Alemanha e Portugal abrem a rodada desta segunda-feira, 16, pelo Grupo G da Copa do Mundo. A partida será disputada às 13h na Arena Fonte Nova, em Salvador. Pelo mesmo grupo jogarão, às 19h, Gana e Estados Unidos, no Estádio das Dunas, em Natal. Às 16h, será a vez de o Irã e a Nigéria, em partida disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, completarem a rodada do Grupo F, iniciada no domingo, 15, com a vitória da Argentina sobre a Bósnia por 2 a 1.



A Alemanha é apontada como uma das seleções favoritas para vencer a Copa de 2014. Além de ter grande elenco, conta com a tradição de estar quase sempre entre os semifinalistas do torneio. É a terceira seleção com mais títulos em copas do Mundo, tendo vencido as edições de 1954, 1974 e 1990, além dos vice-campeonatos obtidos em quatro oportunidades (1966, 1982, 1986 e 2002). Por quatro vezes ficou em terceiro lugar (1934, 1970, 2006 e 2010). Nenhuma outra seleção disputou tantos jogos em uma Copa do Mundo e nem marcou tantos gols (222) quanto a Alemanha.



Apesar de nunca ter vencido uma Copa do Mundo, Portugal também figura entre os favoritos. No ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa) está atualmente na quarta posição, mas o que a coloca entre os favoritos é o fato de ter, entre seus jogadores, Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo segundo a Fifa. O maior feito da seleção portuguesa foi em 1966, na Copa disputada na Inglaterra. Comandada pelo craque Eusébio, ela entrou para a história ao eliminar o Brasil, campeão do mundo. Os portugueses ficaram em terceiro lugar, após vitória sobre a União Soviética. Na Copa de 2006, disputada na Alemanha, os lusos ficaram em quarto lugar após serem derrotados pela seleção anfitriã.

