"Salah está pronto", diz técnico do Egito

Mohamed Salah "está pronto (para jogar), mas achava que estaria preparado para entrar contra o Uruguai", indicou nesta segunda-feira, 18, o técnico do Egito, o argentino Héctor Cúper, na véspera do duelo contra a Rússia pela segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo.

"Temos que fazer os testes de última hora. O treino de hoje vai ser importante para ele. Espero que esteja pronto para jogar. Sou otimista. Acho que está", acrescentou o treinador argentino.

As palavras de Cúper coincidem com mensagem publicada pelo atacante do Liverpool em sua conta no Instagram. Salah está em um vídeo publicitário de seu patrocinador, acompanhado da seguinte frase: "preparado para amanhã".

De todos os modos, antes da estreia dos Faraós contra o Uruguai, Cúper disse que poderia garantir "quase que 100% que Salah estaria pronto para jogar". No entanto, o jogador ficou no banco e não entrou em campo para não correr riscos.

Salah se lesionou na final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid, após disputa de bola com o zagueiro Sergio Ramos.

