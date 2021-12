'Saímos de cabeça erguida', garante Cavani após 4º lugar

Cavani marcou dois gols na decisão do terceiro lugar, fez o papel que dele se espera, mas isso não adiantou para colocar o Uruguai no pódio da Copa das Confederações. O atacante do Napoli, porém, garante que a equipe sul-americana volta para casa de cabeça erguida depois de jogar de perder apenas nos pênaltis para a Itália.

"Vamos de cabeça erguida. Buffon esteve muito bem e isso fez toda a diferença nos pênaltis", disse Cavani, na saída do gramado da Arena Fonte Nova, fazendo referência às cobranças perdidas por Forlán, Cáceres e Gargano. Cavani, porém, deixou o dele. "A Itália demonstrou que é uma grande seleção", destacou ele.

Para o jogador do Napoli, o Uruguai voltou a mostrar que tem condições de brigar contra as melhores equipes do mundo. "O que nos deixar mais contentes é que estamos voltando ao nível que mostramos na Copa da África e na Copa América", afirmou.

A opinião de Lugano vai na mesma linha. "Não estamos contentes com a derrota, mas fizemos uma boa competição e falou pouco para chegarmos a uma medalha. Melhoramos, durante o torneio, a imagem que tínhamos pelo que estávamos fazendo nas Eliminatórias. Esse é o Uruguai", assegurou o zagueiro.

