Sabella destaca emocional após ver jogo do Brasil

As lágrimas do experiente goleiro Júlio César e do capitão Thiago Silva, além do astro Neymar, antes das cobranças de pênaltis contra o Chile, no sábado, chamou atenção até na Argentina. O técnico Alejandro Sabella citou as cenas do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo para ressaltar a importância do equilíbrio emocional dos jogadores. "Eu estava vendo Brasil x Chile e falaram muito sobre o equilíbrio emocional necessário nesses momentos. Se fosse um músculo, a mente seria o músculo mais importante. É muito importante usar a mente. É como dizem: um grama de neurônio pesa mais que um quilo de músculo", definiu o argentino.

O comandante vai além dos pedidos aos jogadores para ter cuidado em evitar faltas e cartões amarelos. Sabella coloca as condições psicológicas acima dos preparativos técnicos e até físicos na preparação para as partidas eliminatórias deste Mundial, a começar pela desta terça-feira, em Itaquera, contra a Suíça. O preparo mental, para ele, é mais vital até do que treinar cobrança de pênaltis. "Um grupo treinou pênaltis ontem (domingo), mas foi algo informal. Não é a mesma coisa de bater com 80 mil pessoas e tudo o que significa aquele momento. Por isso é importante o que fazemos antes com a mente dos jogadores", avisou, mostrando preocupação na questão.

"Além da técnica e da parte física, ainda mais nesse calor, quando falamos de futebol em alto rendimento, e em um campeonato de máximo nível de seleções como esse, como pode ser a Libertadores ou a Liga dos Campeões, o caráter é fundamental, o equilíbrio emocional é um fator quase vital", comentou, satisfeito com o trabalho neste sentido com os atletas.

"O corpo técnico tem uma boa relação com os jogadores e sabemos que precisa ser uma relação especial. Um técnico precisa saber diferenciar os jogadores para que o grupo fique bem e trabalhe no campo, são seres humanos com particularidades, não deixa de ser um trabalho individual", analisou. Técnico acha normal dependência em craques Messi marcou quatro dos seis gols da Argentina na Copa do Mundo, e a seleção não esconde que depende do craque. Antes de iniciar as fases eliminatórias, enfrentando a Suíça nesta terça-feira pelas oitavas de final, o técnico Alejandro Sabella considerou ser normal ter o camisa 10 como determinante, assim como ocorre no Brasil com Neymar.

"São dois jogadores extraordinários. O Messi é o melhor do mundo e o Neymar, fantástico. Com jogadores desse nível, sempre existe alguma dependência", minimizou o argentino, ciente de que o brasileiro marcou tantos gols quanto o seu capitão, mas passou em branco diante do Chile, no sábado. Em relação a Messi, Sabella prefere não vê-lo como prova de que seu time tem escassas alternativas. Na visão do treinador, o astro do Barcelona mostra, na verdade, a sua qualidade ao decidir todas as partidas da Argentina no Mundial até o momento. "O Messi está fazendo um grande Mundial, como todos esperávamos: ele, seus companheiros e a torcida argentina. Estamos contentes pela equipe como um todo e por ele", confirmou, feliz pelos 100% de aproveitamento até agora.

Durante sua coletiva em Itaquera, nesta tarde, Sabella não mostrou temor nem na comparação do seu principal comandado com Maradona, maior ídolo argentino e capitão e craque na conquista da Copa do Mundo de 1986. "O Messi é fundamental e determinante para nós, como o Maradona era", simplificou.

