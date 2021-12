Rússia enfrenta coreanos em Cuiabá

Com um elenco formado apenas por jogadores que atuam no país, a Rússia é a única seleção 100% caseira desta Copa. Primeira colocada em seu grupo nas eliminatórias, a Rússia desbancou o favoritismo de Portugal e mandou o time de Cristiano Ronaldo para a repescagem.

Os russos estão invictos há dez partidas - sete vitórias e três empates. Comandados pelo técnico italiano Fabio Capello, a Rússia volta a uma Copa após 12 anos. Sede do próximo Mundial, em 2018, os russos buscam ganhar moral no Brasil para fazer bonito diante de sua torcida.

A esperança de gols está em Kerzhakov, companheiro de Hulk no Zenit. No meio de campo, Dzagoev, do CSKA, organiza as jogadas ofensivas. O time sofreu uma baixa importante às vésperas do Mundial. Capitão da seleção, o meia Shirokov, do Krasnodar, foi cortado por conta de uma lesão no tornozelo. Para o seu lugar, foi convocado o jovem Mogilevets, 21, do Rubin Kazan. Ao contrário da Rússia, a Coreia do Sul é figura constante nos últimos Mundiais.

Esta é sua oitava participação consecutiva. O time, porém, está em baixa. Dos últimos seis jogos disputados, venceu apenas dois e perdeu quatro, com direito a duas goleadas de 4 a 0 (para México e Gana). A seleção é dirigida por Hong Myung-Bo. Os destaques são Heung-Min, do Bayer Leverkusen, e Chung Yong, do Bolton.

