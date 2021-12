O atacante inglês Wayne Rooney pediu para treinar entre os reservas na segunda-feira, informou a Federação Inglesa (FA) para acabar com as especulações sobre sua condição de titular na Copa do Mundo do Brasil.

Jogando na esquerda, que não é sua posição preferida, Rooney teve desempenho discreto na derrota de 2-1 da Inglaterra para a Itália, sábado em Manaus.

Desde então, treinou com os reservas no Rio de Janeiro, onde os ingleses estão concentrados para a Copa do Mundo, o que provocou muitas especulações da imprensa britânicos sobre a possibilidade de Rooney ficar no banco na partida contra o Uruguai, na próxima quinta-feira.

Mas, segundo o Twitter da FA, o jogador do Manchester United deseja apenas manter uma boa condição física entre as partidas.

"Ao contrário das informações da imprensa, Wayne Rooney pediu um treinamento adicional e trabalhou com um grupo de jogadores", destacou a Federação Inglesa.

"Após o trabalho regenerativo de domingo, alguns jogadores continuaram com a recuperação dois dias depois da partida, na segunda-feira, e Rooney não estava no grupo", completou a FA.

O auxiliar técnico Gary Neville afirmou que a comissão técnica, comandada por Roy Hodgson, ficou satisfeita com a atuação de Rooney contra a Itália.

"Wayne pode jogar pela esquerda? Eu o vi jogar na esquerda em partidas da Inglaterra, também o vi jogar pelo Manchester United na esquerda", disse Neville ao canal ITV.

"Jogou várias vezes (pela esquerda) nos últimos seis ou sete anos porque você precisa adaptar diferentes jogadores e diferentes sistemas", completou.

"É um jogador de equipe. Se sacrificará pela equipe", concluiu Neville.

adblock ativo