Ronaldo rebate Romário: 'É ignorante ou oportunista'

Membro do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, Ronaldo resolveu usar as redes sociais para rebater de forma veemente críticas que recebeu de Romário, hoje deputado federal pelo PSB-RJ e outro ídolo histórico da seleção brasileira.

O ex-atacante foi criticado pelo grande astro do tetracampeonato mundial de 1994, que acusou o herói do penta de 2002 de não cumprir a promessa de oferecer cota de ingressos a deficientes para Copa do Mundo.

Por meio de nota oficial, Ronaldo enfatizou sua decepção com Romário e garantiu que não tem culpa pelo fato de a promessa de repassar 32 mil entradas do Mundial a deficientes de baixa renda, feita pela CBF durante encontro do COL em 2011, não ter sido cumprida.

"Venho honrando o meu compromisso e é lamentável ver o Romário, mais uma vez, ir à público me responsabilizar por coisas que vão além da minha alçada. Oportunismo em cima da minha imagem ou ignorância mesmo, eu não sei. O que eu sei é que se, em vez de gastar tempo e energia tentando me denegrir, o deputado se dedicasse a cobrar as pessoas/instituições certas, todos nós ganharíamos mais", ressaltou.

Ronaldo ainda apontou a existência de uma suposta "rivalidade" de Romário em relação a ele, assim como assegurou que fez o que estava dentro do seu alcance para garantir a cota de ingressos aos deficientes. O ex-jogador disse que não promete "nada que não possa cumprir", lembrando que a CBF tinha responsabilidade neste processo.

"Sou brasileiro, pago meus impostos e, assim como vocês, também anseio por respostas, pelo cumprimento de promessas, por transparência e pelo fim da corrupção. É dever do Romário, como deputado, representar os anseios do povo, trabalhar por quem o elegeu, e fazer valer quanto custa um parlamentar aos cofres públicos, certo?Só não vejo sentido em insistir publicamente nesta 'rivalidade' que, da minha parte, não existe. E, inclusive, na causa em questão, o apoiei em 2011 e continuo apoiando. A foto postada por ele (no encontro de 2011) é na coletiva de imprensa convocada para o anúncio dos 32 mil ingressos que seriam doados pela CBF aos deficientes. Na época, o próprio Romário declarou: 'Estou feliz com a velocidade da resposta. Ricardo Teixeira me disse que, independentemente do que seja aprovado pela Lei Geral da Copa, a CBF, como entidade privada, doará esses ingressos'", escreveu Ronaldo.

— Romario11 (@RomarioOnze) 15 março 2014

Em seguida, Ronaldo pediu para Romário cobrar a CBF pela promessa não cumprida. "Fiz o que pude, como cidadão, para obter essa resposta positiva da instituição. E, como porta-voz do COL, me orgulhei em dividir a notícia com o povo, junto ao Romário. Mas não sou político, não represento a CBF, e não prometo nada que eu não possa cumprir. E embora hoje, incoerente, o deputado se refira a mim como o autor da promessa, ele deixou claro quando a doação dos ingressos foi anunciada: trata-se de um compromisso da Confederação", disse o ex-atacante, para depois finalizar: "Romário, no site da CBF, atualmente presidida pelo José Maria Marin, consta uma lista de nomes da diretoria os quais você pode (e deve) cobrar. Aguardo novidades ansiosamente, como todos. E se precisa do meu apoio, seja ao menos mais educado numa próxima vez".

