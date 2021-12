Ronaldo faz campanha pela Seleção Brasileira

O ex-jogador Ronaldo já está no clima de Copa do Mundo. Vestido com a nova camisa oficial do Brasil, ele usou a rede social Instagram, neste domingo, 6, para convidar seus seguidores a começar a torcida pela Seleção Brasileira.

"Hora de vestir a camisa e torcer pela seleção! #OUSESERBRASILEIRO", escreveu Ronaldo, na legenda da foto.

adblock ativo