Ronaldo é criticado por post sobre goleada da Alemanha

O ex-jogador e atual empresário e comentarista, Ronaldo, usou as redes sociais para brincar com a derrota por goleada do Brasil diante da Alemanha. O ex-atleta compartilhou uma imagem que cita a disparidade de conquistas de prêmio Nobel do Brasil e Alemanha e questiona se o placar de 7 a 1 realmente foi goleada.

Após a publicação, em sua conta no Instagram, Ronaldo foi criticado por diversos internautas. "E desde quando vc tem direito de fala isso? Vambora investir na copa e esquecer hospitais e escola ñ é? (SIC)", disse Barbarah Souza.

"Cala boca Ronaldo", mandou outra internauta em referência a hashtag #calabocagalvão. A internauta Manoela Calderan também reclamou: "VERGONHOSO é ver um post desses vindo de ti! VERGONHOSO é ver um ex atleta que teve uma superação incrível virar um escroto, e principalmente por saber que tu passou por coisas desse tipo enquanto jogodor.TU SIM ME ENVERGONHA, TENHO VERGONHA DE UM DIA TER TORCIDO PELA TUA RECUPERAÇÃO, para hoje te ver tendo uma atitude medíocre de alguém que para mim não honra a camisa de seu país, e muito menos seu povo!".

"Ridículo e nada a ver esse seu post... vindo de vc acho meio hipócrita, um jogador de ponta como foi, fazer uma comparação dessas....", disse a internauta Julia Lucindo.

adblock ativo