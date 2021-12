Ronaldo diz que vai secar Klose para não bater seu recorde

Nos dias de hoje, Ronaldo veste roupa social, pois é empresário e membro da organização da Copa, mas foi como jogador que ele fez história e recordes. Em entrevista à imprensa do Nordeste, disse que vai torcer para o alemão Klose (14 gols) não 'roubar' seu título de maior artilheiro de todos os Mundiais, com 15 tentos.

Ainda não se sabe se o alemão Klose virá à Copa, mas, caso venha, vai torcer para ele não levar seu título de maior artilheiro da história da Copa?

É lógico que vou dar uma secadinha, de leve (risos). Mas eu tenho consciência de que recorde foi feito para ser batido constantemente. Eu quebrei o de alguém e logo alguém vai bater o meu. Isso não tira o meu mérito e não anula os gols que eu fiz em Mundiais. Tenho muito orgulho de todos eles.

Quais são os principais favoritos ao título?

Em primeiro, o Brasil. Depois, vêm Alemanha, Espanha e Argentina.

E possibilidade de zebra?

Seria a Argentina mesmo. Imagina que surpresa desagradável seria se eles ganhassem aqui.

O que te faz ter tanta confiança na Seleção Brasileira?

A Seleção está pronta e a torcida se animou muito mais depois da campanha da Copa das Confederações. Vai jogar junto. Agora, basta apenas motivar o time para a competição. E Felipão é o técnico ideal pra fazer isso.

Não mexeria em nada?

Não, não... o time tá arrumadinho, bem montado, e estão lá os melhores. Não há polêmica como houve em outras Copas. Talvez eu pudesse ser chamado (risos).

E quanto à organização, da qual você faz parte?

Sabemos exatamente o que fazer pra realizar a melhor Copa de todos os tempos. Vamos dar um show também fora de campo.

Preparados para novas manifestações populares?

Isso tem no mundo todo. O que não podemos permitir é que vândalos se infiltrem nelas pra quebrar tudo. Os protestos são válidos, pois o brasileiro acordou querendo mudança, mas é preciso que haja segurança pra todos.

A França tirou as chances de título do Brasil em 98 e 2006, quando você era do grupo - além de 1986. Vai torcer para que ela não caia no grupo da Seleção amanhã (sexta)?

Isso aí é sorteio, não tem como ficar prevendo antes, mas tomara que venha logo a França pra gente acabar com esse tabu. Hoje, nosso time é bem superior ao deles. Em outros anos não era, por isso acabamos perdendo.

