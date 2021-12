Romário chama Valcke de cara-de-pau, chantagista e corrupto

O ex-jogador e atual deputado federal Romário criticou nesta quarta-feira o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, por ele ter negado que a entidade irá se enriquecer com a realização da Copa do Mundo de 2014 e "ir embora".

"Existem coisas que eu não posso deixar passar. Ontem o sem-vergonha, chantagista e corrupto do Jerome Valcke negou que a Fifa virá ao Brasil para encher seus cofres e depois ir embora. Chega a ser uma piada ouvir uma frase como essa", afirmou Romário em sua conta no Facebook.

Segundo o ex-jogador, o dirigente perdeu ainda mais sua consideração ao dizer que o mais importante na Copa são os estádios, colocando as obras de infra-estrutura em plano secundário.

"Realmente ele está no posto certo. A Fifa é o lugar em que ele merece estar por seu histórico de negociatas, desde Havelange até Blatter", disse o deputado.

Romário declarou que uma parte do lucro que a Fifa obterá com a Copa será destinada para pagar o aluguel de um luxuoso apartamento em um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro para Valcke e sua família.

"Uma parte deste lucro da FIFA vai ser para pagar o aluguel de uma cobertura no Leblon no valor de R$ 150 mil mensais para Valcke e sua família. Detalhe, o contrato contempla desde a Copa das Confederações até o final da Copa do Mundo, em 2014", declarou.



