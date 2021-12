Rodada da Copa neste domingo começa às 13h em Brasília

A rodada deste domingo, 15, pela Copa do Mundo, começa às 13h com o jogo entre a Suíça e o Equador, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo vale pelo Grupo E.

Em seguida, às 16h, jogarão pelo mesmo grupo as seleções da França e de Honduras. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Mais tarde, será a vez de a Argentina entrar em campo para sua primeira participação nesta Copa. O jogo está marcado para 19h no Maracanã, contra a seleção da Bósnia, pelo Grupo F.

Das seis seleções que jogam hoje, duas já foram campeãs mundiais. Tanto a Argentina quanto a França venceram as copas que sediaram (em 1978 e 1998, respectivamente). O segundo título argentino foi obtido na Copa de 1986, disputada no México, após derrotar a Alemanha pelo placar de 3 a 2. Já o título francês foi conquistado com uma vitória sobre o Brasil por 3 a 0.

A Argentina já disputou quatro finais de mundiais. Além dos dois títulos, foi vice-campeã em 1930, na Copa disputada no Uruguai; e em 1990, na Itália. Atualmente ocupa a quinta posição no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa), enquanto a França está em 17º lugar. No mesmo ranking, a Suíça ocupa a sexta posição; a Bósnia ocupa a 21ª ; o Equador, a 26ª ; e Honduras, a 33ª posição.

