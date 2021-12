Rivalidade esquenta o show morno do final da Copa

A festa de encerramento da Copa do Mundo terminou com provocação da torcida brasileira aos argentinos que compareceram ao Maracanã para apoiar sua equipe na final contra a Alemanha.

O breve show no gramado do estádio com apresentações de Shakira, Santana, Ivete Sangalo, Wyclef Jean, Carlinhos Brown e Alexandre Pires teve recepção apenas morna da arquibancada. A empolgação, no entanto, veio logo em seguida.

Acostumados a ouvir os gritos de provocação dos argentinos que invadiram o Rio de Janeiro desde o início do Mundial, e que ganharam ainda mais fôlego com a classificação dos hermanos para a final, os brasileiros aproveitaram que estavam em maioria para responder.

"Mil gols só Pelé", cantavam os brasileiros no mesmo ritmo de uma canção argentina entoada pelas ruas da cidade apontando Maradona como melhor do que Pelé.

<GALERIA ID=19378/>

A festa de encerramento, com 18 minutos de duração, foi uma homenagem ao futebol e seus símbolos. Os dois times finalistas, que tiveram suas bandeiras carregadas por duas porta-bandeiras de escolas de samba, foram os destaques. No campo, quatro personagens representaram os símbolos do futebol: a Liberdade, a Solidariedade, a Diversidade e a Paixão.

O mascote Fuleco, que praticamente não apareceu nos jogos do Mundial, esteve em campo durante a festa.

VIPs invadem Maracanã

Na arquibancada, diversas celebridades brasileiras e internacionais acompanharam a apresentação, incluindo a modelo Gisele Bundchen e seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, e o astro de Hollywood Ashton Kutcher.

A lista de VIPs para a final incluiu ainda o jogador da NBA LeBron James e diversos campeões do mundo como os ex-zagueiros Fabio Cannavaro e Marco Materazzi, além de o ex-atacante Christian Vieri. Da Espanha, o campeão mundial Carlos Puyol também estava presente nos camarotes do Maracanã.



Apesar da segurança reforçada, nas proximidades do estádio, cerca de 300 pessoas faziam um ato contra a Copa do Mundo na Praça Saens Peña, na Tijuca. Houve confronto com a polícia, que utilizou gás lacrimogêneio e spray de pimenta para conter os manifestantes.

<GALERIA ID=19377/>

Foram montadas mais barreiras no entorno do estádio para evitar o acesso de pessoas sem ingresso. Os torcedores tinham que mostrar o ingresso e, em alguns casos, abrir bolsas e mochilas que eram rigorosamente revistadas pela polícia.

"Hoje está ruim para todo mundo", disse um policial. A grande quantidade de forças de segurança acabou virando atração para a torcida, que tirava fotos ao passar pelas barreiras. "Aqui deve ser o local mais seguro do mundo", disse o brasileiro André Martins.

<GALERIA ID=19379/>

adblock ativo