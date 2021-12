Rivalidade belga e norte-americana também nas boas cervejas

Nesta competição, os belgas têm a seu favor a tradição e é a grande favorita para ganhar o troféu. Mas os norte-americanos têm evoluído a cada dia e pressionado os seus concorrentes. Pode até parecer, mas não estamos falando de Copa do Mundo. É que Bélgica e Estados Unidos, equipes que jogam hoje na Fonte Nova, também têm tradição na arte de produzir a bebida mais famosa do mundo.



Como conta o sommelier de cervejas e membro da Associação de Cervejeiros Artesanais da Bahia (Acerva), Adriano Mendonça, a semelhança com o futebol é mesmo muito grande. Os belgas têm no seu 'time' algumas das melhores cervejas do mundo, mas os norte-americanos têm se superado a cada garrafa produzida.



"A Bélgica foi um dos berços da cerveja, enquanto os EUA só passaram a tê-la com a colonização inglesa. Se os americanos produzem cerveja há 100 anos, é muito", explica. "Mas eles conseguiram pegar essa escola de outro lugares, inclusive a belga, e criar uma identidade em cima dela", completa.



O destaque belga é a levedura cultivada no país. "Ela carrega aromas de frutas vermelhas, ameixa, passas e chocolate. Eles também misturam especiarias, como coentro, casca de laranja, cravo e canela", explica Adriano. "São cervejas complexas, doces, e principalmente, bastante alcoólicas", completa.



Já os americanos se destacam por outro ingrediente: o lúpulo. "Alguns não consideram que exista uma escola americana, porque ela copia a de outros lugares. Mas o grande trunfo deles é o lúpulo produzido lá, que não existe em nenhum lugar do mundo", explica Adriano. "São cervejas mais leves que as belgas, mas são muito amargas, travam um pouco na boca. O aroma é bastante cítrico, lembra maracujá, limão, laranja, ervas e pinho, mas não são tão alcoólicas", completa.



Símbolos nacionais



Como toda boa seleção de cervejas, Bélgica e EUA também têm seus símbolos. O sommelier escolheu as marcas que melhor representam o país.



Da Bélgica, vem a Delirium Tremmens, a famosa cerveja do elefante rosa. Segundo Adriano, ela possui uma verdadeira legião de fãs no país. "Tem gente que usa um manto azul e rosa, as cores do rótulo, na hora de beber", conta. "É uma cerveja com aromas de laranja, pêssego e pimenta, por isso pode parecer doce para o paladar. É leve, mas surpreende pela taxa de álcool", explica.



Do lado americano, o grande nome é a Brooklyn Brewery, conhecida no mundo pelo "B" verde no rótulo. "É uma cerveja tipicamente americana que tomou o mundo. Mais escura, bastante amarga, mas leve", detalha.

Se a Bélgica tem a vantagem na fama e no gosto dos fãs, os Estados Unidos ganha em outro detalhe: é a melhor, na opinião do especialista, para beber assistindo ao jogo de hoje. "As americanas são mais leves, dá para você tomar à vontade", explica.

