Rivaldo fala sobre carreira e expectativas para a Copa

Vinte e cinco anos de sucesso nos gramados, mas sempre avesso aos holofotes midiáticos. Essa foi a marca da carreira do meia pernambucano Rivaldo, pentacampeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Nunca ganhou apelido engraçado nem soltou frases ou gestos que acabassem em torrentes de discussões. Preferiu ser vistoso apenas em campo. Fora dele, adotou total discrição, ajudada pela timidez natural.

E não seria agora, dois meses após anunciar sua aposentadoria do futebol, que o craque passaria a se expor demasiadamente em entrevistas e grandes polêmicas. Aos 42 anos, Rivaldo só quer lembrar de coisas boas do passado - título de melhor do mundo em 1999, conquista do Mundial Japão-Coreia e alegrias com a bola -, celebrar o orgulho de ser nordestino, dar atenção à família e aos amigos e desenhar pouco sobre o futuro. Em tempos de nervos às vésperas da Copa no Brasil, Rivaldo traz em sua prosa simples uma tranquilidade permanente. Digna de um operário aposentado. Humilde na alma, orgulhoso de ter trabalhado na maior marca do futebol: a Canarinho.

O POVO - De sua carreira por tantos clubes importantes, você poderia dizer como foi importante o início no futebol pernambucano?

Rivaldo - Foi muito importante, sim. Como todo mundo sabe da minha história, eu comecei no Santa Cruz. Depois tive uma passagem pelo clube da minha cidade, que foi o Paulistano. Depois voltei para o Santa Cruz, categoria de base. Em 1990 estreei como profissional pelo Santa Cruz. Em 91 e 92 fui jogar a Taça São Paulo (de futebol juniores). Em 92, depois da Taça São Paulo fui transferido para o Mogi Mirim, onde realmente fui ser profissional. Jogava no profissional do Santa Cruz, mas ainda não tinha contrato de profissional. No dia 4 de fevereiro de 92 fui ser profissional no Mogi Mirim. Em um ano e pouco que fiquei lá tive oportunidade de jogar bem e logo em seguida poder ir para o Corinthians. Seis meses emprestado, depois mais seis meses também emprestado. Depois o Corinthians não quis continuar comigo, não quis me comprar. Tive que voltar para o Mogi Mirim. Fiquei uns 15 dias treinando, até que fui contratado pelo Palmeiras. Fiquei dois anos no Palmeiras, tive muito sucesso, principalmente em 1996, quando fizemos um grande time. Depois dali, fui vendido para o La Coruña, da Espanha. Fiquei num contrato de cinco anos, mas em um ano já fui muito bem. Aí o Barcelona me contratou e fiquei cinco anos por lá.

OP - Como foi o momento de deixar sua terra natal e buscar oportunidades em São Paulo?

Rivaldo - Acho que não só eu, mas todo jogador sabe que a vitrine do futebol é Rio de Janeiro e São Paulo. E eu tive essa possibilidade. E é claro que futebol do Nordeste para quem está no Nordeste é bom, mas as pessoas olham mais para quem está lá. As televisões, as pessoas de fora, visam logo os clubes de São Paulo e Rio de Janeiro. Quando apareceu a oportunidade de eu ir para o Mogi Mirim, fui e graças a Deus que deu certo. Muito jogadores fazem isso quando podem porque a vitrine é lá.

OP - Hoje se fala muito do preconceito racial, como no episódio do Daniel Alves ao comer banana, na Espanha. Mas você também sentiu o preconceito regional no início da sua carreira, ao precisar se afirmar?

Rivaldo - Isso sempre tem no início, mas depois que você se afirma, consegue seu objetivo, que dentro de campo dá conta do recado, então as pessoas esquecem e já tratam você normal. Isso não vai acabar nunca. Tem muito, não é só no Brasil, tem no mundo inteiro. Acredito que dificilmente isso vá acabar.

OP - Você se lembra de ter sofrido desconfiança de outros porque vinha de Pernambuco?

Rivaldo - Olha, como já passou minha carreira, não adianta mais eu falar sobre isso. Não vou querer trazer polêmica pra nada. Tem muitos casos que aconteceram. Não vou querer hoje...não vou ganhar nada ao falar do que já passou. Como já passou, não é momento de eu falar sobre essas coisas.

OP - O futebol nordestino está ganhando força com a Copa do Nordeste, clubes frequentando bem a Série A. Você avalia uma evolução no futebol da região?

Rivaldo - Acredito que futebol nordestino sempre foi forte. Já teve clube do Nordeste campeão brasileiro, saem muitos jogadores daqui do Nordeste. Tem jogador do Nordeste em seleção brasileira. Em todas as copas sempre teve. O Nordeste sempre é forte, mas só aparecem mais quando vão jogar em clubes de São Paulo e Rio de Janeiro. Os clubes daqui quando estão na Primeira Divisão dão trabalho, fazem boas campanhas. Acho que a cada ano melhoram a estrutura e o Nordeste tá de parabéns.

OP - Nos últimos anos tem se falado muito sobre um camisa 10 autêntico para a seleção, de o time ter um meio campo mais qualificado. Você considera que hoje está mais difícil ter um jogador num perfil mais parecido com o seu quando jogava?

Rivaldo - Rapaz... É difícil falar de mim mesmo. Eu tive minha passagem pela seleção, joguei dez anos lá. Mas acredito que se tem um 10. O Oscar é um 10 que tem talento. O Hernanes, quando está jogando, eu acredito que também pode fazer esse 10. Tem qualidade. Tem vários jogadores, mas acredito que seja opção. Tem o Ganso, se estivesse hoje na seleção, mas quem sabe nas próximas. É um jogador que tem talento e tem que aproveitar esse talento dele, colocar em prática o mais rápido possível. Ele é um 10 que tem as minhas características.

OP - Você poderia ter estado na Copa de 1994, jogou muito bem 1998 e 2002. Para os que não conseguiram entrar na lista de 2014, o que você já acha que devam fazer para estar na próxima Copa?

Rivaldo - É se dedicar, nunca achar que sabe tudo, nunca achar que já está convocado. Acredito que muitos hoje pensavam que já iam estar e não estavam. Agora é pensar na próxima copa, se dedicar nos seus clubes, no treinamento, para ficar com mais experiência. Porque acho que é um sonho de qualquer jogador disputar uma Copa do Mundo. Quem não foi ainda e tem talento, tem futebol, tem que se dedicar e pensar grande. Realizar esse sonho para você mesmo e para sua família. É muito triste ser um grande jogador, ter talento e não disputar uma Copa do Mundo. Até posso citar nomes. O Alex (ex-Palmeiras, ex-Fenerbahce, atualmente no Coritiba) é um grande jogador, poderia ter disputado uma ou duas Copas. Se você perguntar a ele, com certeza ele tem essa tristeza, de ser o que ele foi e não ter disputado uma Copa do Mundo. Quem tem talento, se dedicar que as oportunidades vão aparecer.

OP - Em 1999, você foi eleito o melhor jogador do mundo (jogava pelo Barcelona). O que inspirou seu futebol naquela temporada?

Rivaldo - São coisas que acontecem no futebol. Me sentia bem naquela época. Não me inspirei em nada, foi em Rivaldo mesmo. Me inspirei na dedicação, nos momentos que passei dificuldade. Eu vi que poderia chegar longe, peguei firme nos treinamentos e conquistei um título pra mim muito importante. De ser o melhor jogador do mundo, com tantos jogadores nesse mundo, e eu ser o escolhido. Isso é uma honra, uma coisa que jamais eu vou esquecer.

OP - O que tinha aquele Barcelona de 1999 e o Barcelona mais recente, que ganhou tudo?

Rivaldo - Cada época é uma época. É a maneira de treinar, de jogar. O Barcelona que ganhou tudo jogava de uma maneira diferente, tocava mais a bola, e naquela época não era assim. Era um bom Barcelona, consegui títulos importantes, mas o Barcelona que ganhou tudo era diferente. Por isso que teve sucesso. Fico feliz por minha época, cinco anos que joguei pelo Barcelona, e fico feliz por esse time que ganhou tudo. Eu fui privilegiado por ter jogado pelo Barcelona. Vendo o Barcelona ganhando tudo eu ficava contente. Agradeço muito ao Barcelona, acredito que eles agradeçam muito a mim. Porque quando chego a Barcelona, vou visitar os amigos, todo mundo me respeita lá.

OP - Em 2002, você conviveu naquele período de maior contestação da família Scolari. Como era o ambiente da seleção?

Rivaldo - Eu agradeço a ele, antes de tudo, por ter me convocado. Ele e o Dr. (José Luiz) Runco (médico da seleção brasileira). Tanto eu quanto o Ronaldo estávamos machucados, e eles me colocaram. Foram até Barcelona, me submeti a exames e, no fim das contas, os dois acreditaram que eu tinha total condição de me recuperar para jogar uma Copa. Me dediquei e me recuperei, assim como o Ronaldo. Acabou que nós dois fomos muito importantes para a conquista do pentacampeonato. O Felipão é aquele cara que incentiva o jogador, que dá força. Acredito que não vai ser nem um pouco diferente agora. Ele vai dar força para todos os jogadores. É por isso que todos acreditam no trabalho dele.

OP - Na posição pela qual você fez história, que jogador você acredita que pode brilhar pelo Brasil em 2014?

Rivaldo - São muitos, todos os convocados são fortes candidatos ao destaque. Mas eu aposto no Neymar. Após esse primeiro ano dele em Barcelona, acredito que o menino está mais maduro. Acredito que ele deve ser o destaque da seleção brasileira e desse Mundial.

OP - Você considera que jogar em casa é o grande diferencial para a seleção ganhar o hexa?

Rivaldo - Acho que isso ajuda. Não tive essa possibilidade de jogar em casa com a torcida. Mas, como é Copa do Mundo, vem muita gente de outros países. Quando eu estava no Japão ou na Coreia, também me sentia em casa, porque havia muitos brasileiros. Tudo era verde e amarelo. Aqui também terá torcedores de outras seleções nos estádios. Então não acredito que vai ser muito decisivo jogar em casa ou fora.

OP - Quais as lembranças guardadas de Fortaleza?

Rivaldo - O povo de Fortaleza é muito bom, gosta de futebol, apoia a seleção. Joguei dois jogos no Castelão pela seleção em 2002: um contra a Iugoslávia antes da Copa, que ganhamos (2 a 0, mas Rivaldo não estava em campo. Foi desfalque devido a uma torção no tornozelo esquerdo), e outro contra o Paraguai, depois da Copa, que perdemos (1 a 0). A torcida de Fortaleza é maravilhosa. Basta ver quando tem jogos de Ceará ou Fortaleza. Sempre mobiliza muitos torcedores. Assim como os outros estados do Nordeste, o Ceará é fanático por futebol.

OP - Sua aposentadoria foi anunciada no início de 2014. O quanto foi difícil? Já pensava nisso há muito tempo?

Rivaldo - Olha, difícil é difícil. Mas joguei até pouco tempo porque me sentia bem. Às vezes as pessoas se preocupavam muito com isso. A imprensa me cobrava isso. Essa decisão só cabia a mim, ninguém poderia me impor algo assim. Acredito que parei na hora certa. Fui até meu máximo, até onde deu. O que mais gostava de fazer era jogar futebol. Tudo o que tenho na vida foi graças ao futebol. Então, se Deus me deu saúde e eu me encontrava bem, queria jogar, ninguém precisava se preocupar com isso. Deveriam ter me apoiado. Eu era um jogador com 40 anos querendo jogar. Tem jogadores com 29 anos que já estão parando, por fazer bobagem fora de campo. Eu tava lá, treinando e jogando futebol, para ser um exemplo. Mas o que recebia em troco eram críticas. Fiquei muito chateado com isso. Acredito que parei no momento certo. Tenho que agradecer a Deus por ter chegado até essa idade jogando futebol. Passei por muitos países, conheci muitos lugares e muitas culturas. Não me arrependo de nada que fiz.

OP - Antes de terminar a carreira, você teve a oportunidade de jogar com o seu filho (Rivaldinho, no Mogi Mirim)...

Rivaldo - É um sonho meu e dele também. Porque muita gente hoje fala "ah, joguei com o Rivaldo!". Hoje ele pode dizer que jogou com o Rivaldo e, além disso, que o Rivaldo é o pai dele. Isso foi muito legal. Para mim, foi um troféu. Vai ficar marcado na minha vida.

OP - Depois da conquista no Japão, a festa também foi de alívio. Conte mais sobre o momento pós-final, o levantamento da taça até a viagem de volta ao Brasil.

Rivaldo - São momentos que jamais vou esquecer. No vestiário, no hotel, no avião, a alegria era enorme. Foi uma viagem muito longa, mas estávamos ansiosos para participar da festa que os brasileiros fizeram nas ruas. Todo mundo no avião foi festejando, e as horas de viagem, no fim, foram encurtadas.

OP - Qual seu lance que mais marcou na Copa?

Rivaldo - A final marcou muito, principalmente aquele gol em que ajudei o Ronaldo com um corta-luz. Mas o meu preferido é o gol que eu fiz contra a Inglaterra, aproveitando a bola do Ronaldinho Gaúcho.

OP - Quem era a pessoa mais próxima de você naquele grupo?

Rivaldo - Eram Roberto Carlos e Ronaldo. Mas, no fim das contas, estava todo mundo sempre unido nas horas de descontração. Na hora de jantar, jogar uma sinuca, totó e na concentração. Todo mundo também não estava preocupado em lazer, mas sim em se focar no objetivo de colocar no currículo o título de uma Copa do Mundo. Depois que conquistamos, a chegada em Brasília e a chegada à minha cidade me deram uma alegria enorme. É muita coisa que acontece naquele momento. Você se sente "o cara". Muita gente fala que era para eu ter sido eleito o melhor da Copa, inclusive o Felipão. No fim, fiquei em quarto. Mas o mais importante foi ter ajudado meus companheiros a conquistar o penta. Isso, para mim, foi muito gratificante.

OP - Como está o planejamento da sua carreira após a aposentadoria?

Rivaldo - No momento, estou sendo presidente e treinador do Mogi Mirim. Não sei até quando, pois estou enfrentando muita dificuldade. Cuidar de um clube de futebol traz muitas dificuldades. Tomar conta do time é difícil quando não se tem patrocínio, nem pessoas que te ajudam. Espero que possa aparecer alguém para me ajudar, para que eu consiga continuar à frente de lá por muito tempo.

OP - Pensa em ser técnico?

Rivaldo - Não, técnico não. Quero ser presidente, como sou no Mogi. Já não aguento mais ficar concentrado em hotel. Essa vida você tem que curtir também, não é só futebol. Quero estar com minha família e amigos. O tempo passa rápido, quero ficar a maior parte perto das pessoas de quem eu gosto.

OP - Qual seria a final ideal da Copa do Mundo para você?

Rivaldo - Torço que seja com a Argentina, pela rivalidade, ou Uruguai, para descontar a Copa de 1950.

OP - O Brasil tem Neymar, a Argentina...

Rivaldo - Tem o Messi! Portugal também tem o Cristiano Ronaldo. São hoje os três mais falados. O Cristiano é o melhor do mundo, o Messi é o segundo mesmo. Mas eu fico com o Neymar por ser brasileiro. Torço que ele faça uma excelente Copa do Mundo e que consiga ser o destaque.

OP - Você visitou alguma das arenas da Copa?

Rivaldo - Não. Fui à do Atlético-PR (Arena da Baixada), mas na época ainda estava em construção.

OP - Como jogador, você passou por muitos estádios grandiosos. Qual o legado que essas novas estruturas devem deixar no País?

Rivaldo - Isso é importante, precisamos ter bons campos. Todo jogador se sente bem em estar num estádio de grande porte. O futebol brasileiro vai crescer bastante. Os jogadores vão entrar em campo com condições de fazer boas partidas. E o torcedor poderá assistir com mais conforto das arquibancadas.

OP - O que de sonho você ainda tem para realizar no futebol?

Rivaldo - De sonho não tenho mais nada. Acho que já cheguei no topo. Fui melhor do mundo e campeão mundial. O único sonho que tenho hoje é cuidar bem da minha família. Que o meu filho consiga ter uma boa profissão, estudo e ser uma pessoa correta.

OP - Você sempre foi uma pessoa muito discreta na carreira...

Rivaldo - Cada um é de um jeito. Eu sou do tipo que só fala quando realmente tem que falar. Meu trabalho era jogar futebol e treinar. E eu fazia isso. Não tinha para que eu ficar falando e fazendo polêmica por aí. Eu procurei jogar. Agradeço a Deus por isso, pois foi assim que conquistei muita coisa na carreira. Tudo dentro de campo. Nunca precisei ir a programas de televisão, de rádio, em jornais, para me promover. Cheguei aonde cheguei apenas com o trabalho.

