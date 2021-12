Rival do Brasil na Copa, México perde para Bósnia

A seleção do México perdeu nesta terça-feira para a Bósnia, por 1 a 0, em amistoso disputado no estádio Soldier Field de Chicago, nos Estados Unidos, que serviu como preparação para a Copa do Mundo no Brasil.

A Bósnia marcou o gol do jogo no final do primeiro tempo, aos 40 minutos, pelos pés de Izet Hajrovic, meia-atacante do Galatasaray da Turquia.

A derrota diante da Bósnia foi a primeira do treinador Miguel Herrera - após seis triunfos e três empates - desde a disputa da repescagem contra a Nova Zelândia em novembro, quando a seleção garantiu sua vaga na Copa.

Rivais do Brasil na fase grupos, os mexicanos jogaram mal e mostraram pouca eficiência. Chicharito Hernández, atacante do Manchester United inglês, comandou as ações ofensivas da equipe, teve algumas boas oportunidades e chegou a acertar a trave.

Já a Bósnia, que terá a Argentina como adversária no Brasil, mostrou um melhor desempenho no jogo coletivo e conseguiu criar mais chances de gol.

Os mexicanos terão mais um jogo de preparação, na próxima sexta-feira, contra Portugal, antes de viajar para o Brasil. A seleção Asteca ficará em Santos e também terá como adversários, pelo Grupo A, Croácia e Camarões.

A Bósnia está no Grupo F e, além da Argentina, vai encarar as seleções de Nigéria e Irã.

