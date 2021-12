Rival do Brasil, Croácia chega à Bahia nesta terça-feira

Nem só de verde e amarelo estão enfeitadas as ruas de Praia do Forte, no Litoral Norte. As cores vermelho e branco da Croácia, seleção que chega nesta terça-feira, 3, à Bahia, estão lado a lado às da bandeira do Brasil em adereços na vila e em estabelecimentos da cidade.

Com a chegada da seleção da Croácia e a proximidade do início do Mundial, a presença estrangeira está 'esquentando' também na Praia do Forte. A primeira equipe de jornalistas croatas chegaria ontem à noite no município, e dois turistas do mesmo país já foram vistos circulando pelas praias.

Avante?

Apesar das bandeirolas coloridas da praça principal chamarem atenção, o lugar mais a caráter, sem dúvida, é o Tivoli, hotel que será a 'casa' dos croatas. Lá, além da ambientação, os funcionários que atenderem a delegação terão uniforme especial e vão 'falar' a língua.

Josivan Rezende, que aparece na foto acima ao lado do totem, fez a gentileza de traduzir a mensagem de boas-vindas à seleção: "Bem-vinda à Bahia. Avante, Croácia!". Ele é um dos funcionários que vai atender os jogadores diretamente e, para isso, aprendeu algumas palavrinhas e frases para conseguir se comunicar com os jogadores.

O entusiasmo do Tivoli, no entanto, não é compartilhado por todo mundo. Apesar dos enfeites na cidade serem tão croatas como brasileiros, muitos comerciantes e moradores nem sabem qual é a seleção que vai ficar hospedada na cidade.

