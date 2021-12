Rival do Brasil, Camarões chega ao Rio após ameaça de greve

Após ameaçar não viajar no último domingo, a seleção de Camarões chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 9. Agora, os atletas e a comissão técnica fazem conexão até Vitória, no Espírito Santo, onde ficarão concentrados durante a Copa do Mundo. Anteriormente, a chegada da delegação de Camarões estava marcada para a tarde de domingo, 8.

O período de preparação para a Copa foi marcado por greve de treinamentos e recusa em embarcar em voo para o Brasil. Tudo por conta do desacordo sobre a premiação prometida pela federação local. Liderados pelo atacante Samuel Eto'o, os jogadores cobraram um aumento desde que se apresentaram ao técnico Volker Finke, no mês passado.

Agora, após a intervenção do governo do país, a federação aceitou pagar o equivalente a R$$ 230 mil a cada jogador pela participação na Copa. Além disso, os jogadores dividirão mais R$$ 940 mil, relativos a 6% da cota paga pela Fifa a Camarões por estar no Mundial. Essa não foi a primeira vez que a seleção camaronesa entrou em greve.

Em 2011, os jogadores se recusaram a enfrentar a Argélia em amistoso, também por conta de premiações. A seleção de Camarões está no Grupo A da Copa, ao lado de Brasil, Croácia e México.

A estreia será na próxima sexta, contra os mexicanos, em Natal. Na última rodada, o adversário será a seleção brasileira, em Brasília, no dia 23.

