Rival da seleção, Croácia põe 2 brasileiros em pré-lista

Primeira adversária da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, a Croácia anunciou nesta quarta-feira uma pré-lista de 30 jogadores convocados para a competição. Curiosamente, essa listagem conta com a presença de dois jogadores nascidos no Brasil. Um deles, já bem conhecido, é o atacante carioca Eduardo da Silva, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Já o outro brasileiro naturalizado croata presente neste grupo é o meia-atacante baiano Sammir, natural de Itabuna e que atualmente defende o Getafe, da Espanha.

A Croácia fará com o Brasil, no dia 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo, o jogo de abertura do Mundial, em confronto considerado muito importante pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que nesta semana revelou preocupação com a ansiedade que antecederá a estreia do time nacional na competição.

Os nomes de maior destaque da lista de convocados pelo treinador Niko Kovac nesta quarta-feira são o atacante Mario Mandzukic, do Bayern de Munique, e o meio-campista Luca Modric, do Real Madrid, sendo que o primeiro deles não poderá enfrentar o Brasil por ter um jogo de suspensão a cumprir.

A pré-lista de convocados por Kovac não contou, conforme esperado, com a presença do zagueiro Josip Simunic, punido com uma suspensão de 10 jogos pela Fifa após ter proferido um cântico nazista para os torcedores da seleção do seu país depois de uma vitória na repescagem das Eliminatórias Europeias. Ele invocou um slogan usado pelo governo croata durante a Segunda Guerra Mundial após a vitória sobre a Islândia, em Zagreb, em novembro de 2013, que classificou a seleção do seu país para o torneio no Brasil.

O jogo entre Brasil e Croácia será válido pela primeira rodada do Grupo A da Copa, que também contará com México e Camarões. Após encarar os brasileiros em São Paulo, os croatas enfrentarão os camaroneses no dia 18 de junho, na Arena Amazônia, em Manaus, e em seguida fecharão a primeira fase da competição diante dos mexicanos, no dia 23, na Arena Pernambuco, em Recife.

