Rivais do Brasil enfrentam lesões e problemas fora do campo

Faltando duas semanas para o início da Copa do Mundo, os rivais do Brasil na primeira fase da competição enfrentam dificuldades. A Croácia, que será o primeiro adversário do Brasil na estreia no dia 12 de junho, sofre com quatro baixas por lesão. O lateral-esquerdo Ivan Strinic e os meias Niko Kranjcar, Mate Males e Ivo Ilicevic.

Já o problema da delegação dos Camarões é apaziguar os ânimos dos jogadores, que ameaçam fazer greve. Inicialmente, divulgou-se que eles estavam insatisfeitos com o valor da premiação que vão receber por participar do Mundial. Inicialmente, ofereceram o equivalente a R$ 50 mil, o que não foi aceito pelos atletos. A quantia foi alterada para R$ 56,9 mil, mas foi novamente rejeitada e os jogadores ameaçam não entrar em campo no amistoso do dia 1º de junho contra a Alemanha.

O jogador Samuel Eto'o disse que a reclamação é outra e que os colegas não estão preocupados com o valor da premiação, até porque alguns pensam em doar o dinheiro. Eles reclamam do número de familiares que poderão levar com eles para assistir à Copa.

Além disso, a equipe também não vai bem em campo. Perdeu de goleada para Portugal em março, venceu a Macedônia, mas voltou a perder para o Paraguai, que nem vai participar da Copa. O técnico Volker FInke também tem quatro jogadores incertos, entre eles Eto'o, que sente dores no joelho.

O segundo adversário do Brasil, o México, enfrenta uma campanha fraca. A seleção enfrentou dificuldade para se classificar para o Mundial, conquistando uma vaga na repescagem. Além disso, Carlos Vela anunciou que não queria mais jogar pela seleção mexicana, criticando o desgaste psicológico.

México também enfrente a lesão do volante Juan Carlos Medina e tomou um susto com o goleiro reserva Jesús Corona, que teve o pescoço imobilizado durante o amistoso contra Israel.

adblock ativo