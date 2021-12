Riqueza e miséria: contrastes marcam entorno do Castelão

Da janela de casa, a Copa das Confederações. O pintor Fernando Antônio Lima, 39 anos, apenas ergue os olhos acima da mureta para contemplar seu mais famoso vizinho: o Estádio Castelão.

"É um privilégio ter essa vista. No show do Paul McCartney (em maio passado), por exemplo, consegui ouvir todas as músicas sem pagar um centavo", brinca Fernando, em riso solto pela própria sorte.

Reformado ao custo de R$ 518,6 milhões, a arena, palco do jogo desta quarta-feira, 19, entre Brasil x México, contrasta o alto investimento do Estado no torneio Fifa com as várias comunidades pobres em seu entorno.

O estádio está encravado em um bolsão de miséria da capital cearense, tendo os bairros de Passaré, Barroso, Cajazeiras e Boa Vista Castelão como limites.

Segundo levantamento feito em novembro do ano passado, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica (Ipece), 6% dos moradores destas cercanias vivem na mais completa pobreza. O estudo também mostrou que 20% dos habitantes destes bairros não possuem rede de esgoto em suas residências.

Fernando mora em Boa Vista Castelão, numa casa de dois andares (parte de um puxadinho) onde vivem, além da sua, mais duas famílias. São 14 pessoas dividindo o mesmo espaço.

"Somos todos parentes e sobrevivemos bem neste lugar. Minha sogra foi uma das primeiras a vir morar aqui, há mais de vinte anos. Aí as filhas foram casando e a família aumentou bastante", conta.

A renda mensal de todos na casa não ultrapassa quatro salários mínimos (R$ 2,7 mil).

"O bairro ainda tem problemas de segurança e transporte. Já fui assaltada duas vezes aqui. Numa roubaram minha bolsa com documentos, e na outra minha bicicleta. Outra coisa é que, pra fazer mercado ou comprar um remédio na farmácia tem que andar muito. Essas coisas não tem por aqui", diz Suzaneide Cavalcante, 33 anos, cunhada de Fernando.

Sonho realizado - Na matriz de responsabilidade de obras dos poderes públicos cearenses para a Copa do Mundo de 2014 não existe qualquer menção a melhorias nos bairros da adjacência do Castelão.

A Prefeitura de Fortaleza, com aporte de dinheiro federal, contudo, está realizando obras de ampliação nas avenidas que cortam o estádio, ao passo que margeiam os bairros populares. Os investimentos são estimados em R$ 232,5 milhões.

Do lado de cá da janela, onde estes vultuosos valores são avistados apenas de longe, Fernando comemora, porém, uma vitória pessoal.

"Tenho duas felicidades quando olho o Castelão. Uma é ter participado da sua reforma. Fui chamado para dar os últimos retoques de tinta antes do jogo da Seleção Brasileira. A outra é saber que poderei ir a Brasil x México. Fiz um serviço na casa de um cliente, que ao invés de me pagar com dinheiro, me pagou com duas entradas para esse jogo. Não seria justo logo eu ficar de fora, não é?", conclui.

Entorno em obras - Pintura de faixas, últimos retoques no meio-fio, banho de asfalto e colocação de tapumes ainda podiam ser vistos ontem nos arredores do Estádio Castelão, a menos de 24 horas de receber um jogo do Brasil.

A arena sofre com sérios problemas no entorno, por conta das obras de acessibilidade ainda não concluídas.

As faixas de localização do estádio também se mostraram insuficientes. Vários foram os turistas que se perderam até conseguir encontrar uma das entradas dos estacionamentos.

André Uzêda - enviado especial a Fortaleza

adblock ativo