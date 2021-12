Ricky Martin vai gravar música da Copa 2014

Ricky Martin anunciou nesta sexta-feira, 6, que vai gravar um tema para a Copa do Mundo de 2014, que vai acontecer no Brasil. Ele divulgou um vídeo em que convoca os internautas a escolherem qual será a música do campeonato. As regras para participar do Supersong serão divulgadas em outubro e as inscrições acontecem em dezembro. Veja o vídeo abaixo:

Provavelmente, a canção escolhida será o tema oficial da Copa. Ricky Martin gravou La Copa de La Vida para a Copa de 1998, na França. O porto-riquenho tem que trazer mais sorte para o Brasil já que, naquela Copa, a seleção perdeu para a França na final por 3 a 0.

