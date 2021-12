Revoltados, torcedores deixam o Mineirão ainda no intervalo

A goleada de 5 a 0 sofrida pelo Brasil ainda no primeiro tempo da semifinal contra Alemanha fez com que muitas pessoas deixassem o Mineirão, em Belo Horizonte, nesta terça-feira, 8, ainda no intervalo do jogo.

Um dos primeiros a deixar as arquibancadas, o engenheiro Marcelo Stefani, 56, de Ribeirão Preto, que assistiu a todos os outros jogos do Brasil na competição, saiu do estádio revoltado. "Estamos participando da maior vergonha do país, o time está morto, não tem condição de virar e eu não quero ficar aqui dentro e participar disto", disse Stefani.

Já o empresário Frederico Turner, 54, de Belo Horizonte, responsabilizou também o treinador da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, pelo resultado parcial. "Felipão é um irresponsável. O Brasil só chegou até a semifinal porque os outros times eram fracos. Isto é uma vergonha. Eu não vou ficar no estádio para ver isso", desabafou Turner.

Torcedores relataram também clima de muita revolta dentro do estádio. O advogado paulista Thomas Bradfield, 54, deixou o Mineirão por temer violência nas arquibancadas. "Estou indo embora por causa da violência. As pessoas estão alteradas lá dentro e as discussões começaram. Prefiro sair antes de terminar esta humilhação", disse Bradfield.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse já ter solicitado reforço.

