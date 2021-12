Revista da Fifa pinta retrato constrangedor do Brasil

A revista "Fifa Weekly" publicada nesta sexta-feira, 21, pela entidade traz um retrato constrangedor do Brasil. A publicação diz que o País não respeita a pontualidade, deixa tudo para a última hora e seu povo não respeita fila.

A reportagem Brazil for Beginners (Brasil para Iniciantes) diz que no Brasil "sim" nem sempre quer dizer "sim". Segundo o artigo, o brasileiro é "aberto" e "otimista" e nunca começa uma frase com um "não".

A "Fifa Weekly" também aborda o costume do povo brasileiro ter sempre muito contato corporal, ao contrário dos europeus.

O trânsito selvagem também é abordado pela publicação. No tópico "Sobrevivência dos mais fortes", diz que quem está a pé é ignorado e que os carros não respeitam até mesmo a faixa de pedestres.

No último tópico, o assunto é "paciência". O autor chega a usar termos "relaxa e aproveita" em português para explicar que aqui tudo fica para a última hora.

Recomenda ao turista que "mantenha o controle dos nervos" e explica que tudo vai dar certo e vai estar pronto ao final, inclusive os estádios.

