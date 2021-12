Resultados favorecem o Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino

Não poderiam ter sido melhores para a seleção brasileira os resultados do fim de semana da Copa do Mundo de Futebol Feminino, na França. No sábado, 15, as vitórias da Holanda (3 a 1 sobre Camarões) e do Canadá (2 a 0 sobre a Nova Zelândia), pelo Grupo E, definiram a chave e deixaram as seleções derrotadas com nenhum ponto até agora.

Neste domingo, 16, pelo Grupo F, no fechamento da segunda rodada, a Suécia bateu a Tailândia por 5 a 1, enquanto os Estados Unidos derrotaram o Chile por 3 a 0, deixando as tailandesas e chilenas também com nenhum ponto na classificação.

Com isso, o Brasil, que tem três pontos no Grupo C, precisa apenas do empate com a Itália, nesta terça-feira, 18, para garantir matematicamente a classificação para as oitavas de final da Copa. Até mesmo a derrota pode dar a vaga, mas na dependência de outros jogos.

Com os resultados do Grupo F neste domingo, os Estados Unidos e a Suécia garantiram vaga na próxima fase da Copa. Também já estão classificadas a França (Grupo A), Alemanha (Grupo B), Itália (Grupo C), Inglaterra e o Japão (Grupo D) Holanda e o Canadá (Grupo E).

Além do Brasil, outras seleções precisam de apenas um ponto: Noruega e Nigéria, no Grupo A; e Austrália, no Grupo C. Chama a atenção o Grupo B, onde China e Espanha se enfrentam, na última rodada, em Le Havre – as duas equipes têm 3 pontos e, com isso, o 0 a 0 classifica ambas para as oitavas de final.

Sem surpresas

A rodada deste domingo não teve surpresas. A Suécia, que faz parte da elite do futebol feminino, já tendo subido ao pódio da Copa em três edições, não teve trabalho para vencer a Tailândia por 5 a 1, em Nice. O favoritismo se transformou em vantagem logo aos 6 minutos, no gol de Linda Sembrant. Aos 19, Kosovare Asllani ampliou e aos 42, Fridolina Rolfö definiu a vitória, com o terceiro gol.

Com ritmo menos intenso, as suecas fizeram o quarto, aos 26 do segundo tempo, com Lina Hurtig, mas festa mesmo fizeram as tailandesas, quando Sung-Ngoen marcou o primeiro gol de sua seleção na Copa, já nos acréscimos do jogo. Ainda houve tempo para um quinto gol sueco e com a ajuda do árbitro de vídeo, Elin Rubensson marcou de pênalti e fechou o placar em 5 a 1.

Esta foi a sétima vez, em oito Copas do Mundo, que a Suécia passou da fase de grupos e a segunda que a seleção marcou cinco gols no torneio – a outra foi em 91, quando goleou o Japão por 8 a 0.

A Suécia venceu com Lindahl, Glas, Fischer, Sembrant e Ericsson; Rubensson e Seger (Schough); Rolfö (Janogy), Asllani, Hurtig e Anvegard (Larsson). A Tailândia jogou com Boonsing, Phancha, Chinwolg, Somsai e Srangthaisong; Dangda, Intamee (Chuchuen), Khueanpet, Nildhamrong e Thongsombut (SriManee,Waenngoen); Sung-Ngoen.

No jogo que concluiu a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino, os Estados Unidos venceram o Chile sem esforço por 3 a 0, em Paris. O jogo registrou ainda o maior público no Parc des Princes, com 45.594 pessoas, superando os 42.261 registrados na partida de abertura da Copa - França 4 a 0 sobre a Coreia do Sul.

As americanas, que pouparam sete jogadoras, só precisaram do primeiro tempo para garantir a vitória, com gols de Lloyd (2) e Ertz. No segundo tempo os Estados Unidos, que mandaram quatro bolas na trave, ainda perderam um pênalti. A goleira do Chile, Christiane Endler, foi considerada a melhor jogadora em campo, com quatro defesas de alta dificuldade.

Os Estados Unidos jogaram com Naeher, Krieger, Dahlkemper (Sonnett), Sauerbrunn e Davidson; Brian, Ertz (McDonald) e Horan (Long); Press, Lloyd e Pugh. O Chile teve Endler, Galaz, Guerrero, Saez e Toro; Soto (Lopez), Araya e Lara (Pardo); Zamora, Urrutia (Huenteo) e Balmaceda.

