Reservas da Seleção vencem Fluminense sub-20 em jogo-treino

Os atletas da seleção brasileira que não começaram jogando na abertura da Copa do Mundo disputaram na manhã deste sábado um jogo treino com a equipe sub-20 do Fluminense na Granja Comary e venceram por 3 a 0.

Enquanto isso, os titulares deram apenas algumas voltas ao redor do campo anexo e fizeram atividades recreativas. O único 'intruso' entre os reservas foi Paulinho, titular na vitória por 3 a 1 na estreia contra a Croácia, na quinta-feira.

O volante do Tottenham jogou o primeiro tempo contra as promessas tricolores, antes de ser substituído por Bernard no intervalo.

Os goleiros Jefferson e Victor se revezaram entre as duas equipes e Júlio César não participou da atividade.

Ramires foi o destaque do jogo-treino marcando o primeiro gol e acertando um belo chute na trave. No primeiro tempo, o volante do Chelsea jogou mais adiantado, pela esquerda, na posição ocupada por Neymar durante os jogos.

Ele abriu o placar de cabeça, quando surgiu na segunda trave para mandar para as redes um cruzamento certeiro de Fernandinho.

Hernanes também teve boa atuação, articulando a maioria das jogadas ofensivas, como fez Oscar contra os croatas. O jogador da Inter de Milão fez 2 a 0 de pênalti ainda no primeiro tempo. Jô e Paulinho também aproveitaram para treinar cobranças e não desperdiçaram, mandando sempre a bola no canto esquerdo de Victor.

Na segunda etapa, Willian selou o resultado com um belo chute rasteiro da direita da área. Bernard pouco apareceu e Jô perdeu vários gols feitos, inclusive um duelo cara a cara com Jefferson.

"Foi um treino importante para pegar ritmo de jogo, foi fundamental para que a gente estaja preparado para entrar em campo na hora que o técnico precisar. O treino foi bom, os meninos do Fluminense jogaram bem", comentou em entrevista coletiva Henrique, que formou a dupla de zaga com Dante.

Do lado dos titulares, o clima era de total descontração. Depois de dar uma leve corrida, Neymar, Fred, Marcelo e Luiz Gustavo jogaram uma altinha.

Os quatro caíram na gargalhada várias vezes, já que quem deixava a bola cair tinha que pagar prenda. Entre os 'castigos', Fred levou um puxão na sobrancelha e Marcelo precisou se agachar para que o camisa 9 conseguisse brincar de 'pula carniça' com ele.

A delegação embarca no domingo à tarde para Fortaleza, onde a seleção enfrentará o México na terça-feira, pela segunda rodada do grupo A.

adblock ativo