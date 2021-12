'República da Fifa' toma posse de estádios e CTs do Mundial

Pela Constituição Federal, a harmonia e a independência entre Executivo, Legislativo e Judiciário asseguram o funcionamento das instituições e da democracia brasileiras. Por força da Lei Geral da Copa, nos próximos dois meses, o quarto poder será exercido pela Fifa.



Além de receber isenções alfandegárias e indenizações em caso de catástrofes humanas ou naturais, a entidade tem o direito a tomar posse, desde já, dos estádios e dos centros e campo de treinamento disponibilizados para a competição que será realizada entre 12 de junho a 13 de julho. O prazo final para a cessão das propriedades terminou nesta quarta-feira, 20.



A operação de tomada de posse montada pela entidade serve para separar os simples mortais dos integrantes da família Fifa, aqueles que têm ingressos ou credenciais para avançar dentro do perímetro em que as leis nacionais foram adequadas aos interesses da grande corporação. Neste período, ficarão sob administração da Fifa todos os estádios, centros de treinamentos e campos de oficiais de treino disponibilizados para a competição.



Até o início de treinos e jogos, os locais estarão fechados a atividades, com exceção do Itaquerão, que por determinação da Fifa, terá mais um jogo, no dia 29, entre Cruzeiro e Corinthians, para testar as arquibancadas temporárias que elevarão a capacidade do estádio de 48 mil para 67,8 mil torcedores.



Quem está fora da festa não sequer reproduzir os símbolos da Copa ou da Fifa. Inclusive, a entidade tem o direito exclusivo de usar o termo "pagode" até o fim do ano em campanhas publicitárias. No campo esportivo, as exigências obrigam que todas as atividades sejam controladas pelo esquema de segurança da entidade.



Assim, os clubes que cederam suas instalações não terão ingerência sobre elas. Sem campo para treinar durante a parada do Brasileiro, São Paulo e Cruzeiro farão uma temporada de amistosos e preparação nos Estados Unidos. O Atlético Mineiro vai para a China, enquanto a Fifa toma conta da casa.



Fonte Nova



Sem qualquer tipo de cerimônia de 'entrega das chaves', a Fonte Nova Negócios e Participações S.A., empresa que administra o estádio baiano que sediará seis jogos da Copa, passou à Fifa o controle total da arena.



A reportagem de A TARDE foi ao local e verificou que, ao menos na quarta-feira, 20, nada foi mudado na rotina do entorno do estádio. Não há ainda ruas fechadas ou instalação de equipamentos para o Mundial.

