Repercussão na imprensa da Espanha após eliminação da Copa

A goleada sofrida diante da Holanda já foi dolorosa, mas na quarta-feira, 18, os jornais espanhois estamparam a decepção da seleção local eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. Na capa, o jornal AS escreveu "Maracanazo e adeus ao Mundial". Dentro da matéria, o AS culpou o meia Xabi Alonso e o goleiro Casillas por falhas individuais na derrota para o Chile. Já o Mundo Deportivo, descreveu a eliminação como "Triste adeus da campeã" na capa do seu site. O Marca colocou na capa "O Campeão, o primeiro a cair".



Veja algumascapas publicadas nesta quinta-feira, 19:

