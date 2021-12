Rei da Holanda visita vestiário

O rei holandês Willem-Alexander e a rainha Maxima visitaram o vestiário da seleção da Holanda na quarta-feira, 18, após a vitória por 3 a 2 sobre a Austrália que garantiu a classificação da equipe. Eles parabenizaram os jogadores pela boa atuação no Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. A visita ilustre foi registrada pelo perfil oficial da Federação Internacional de Futebol (Fifa) no Twitter.

Foi um dia de destinos opostos para a realeza: a espanhola caiu e a holandesa comemorou: https://t.co/sE7yWifUzt pic.twitter.com/dKF2fE7VhL — Copa do Mundo FIFA (@fifaworldcup_pt) 19 junho 2014

