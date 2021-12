Recife, Salvador e Curitiba sediam partidas de hoje da Copa

Itália e Costa Rica abrem nesta sexta-feira, 20, às 13h (horário de Brasília), a rodada da Copa do Mundo, na Arena Pernambuco, no Recife, pelo grupo D. A Costa Rica, primeira colocada do grupo, conta com uma vitória de 3 a 1 sobre o Uruguai. Segunda colocada do grupo, a Azzura, como também é conhecida a equipe italiana tetracampeã, venceu a Inglaterra na Arena Amazonas por 2 a 1.



Em seguida, às 16h (horário de Brasília), a Suíça e a França se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo grupo E. A Suíça vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Equador e está em segundo lugar no grupo. A França, primeira do grupo, ganhou de 3 a 0 de Honduras.



O último jogo do dia será às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba, entre Honduras, lanterna do grupo, e o Equador, terceiro colocado. O Japão perdeu de 2 a 1 para a Costa do Marfim, enquanto a Grécia perdeu de 3 a 0 para os colombianos.



Na quinta, 19, a Colômbia venceu a Costa do Marfim, em Brasília, por 2 a 1; o Uruguai venceu a Inglaterra na Arena Corínthians, o Itaquerão, por 2 a 1; Japão e Grécia terminaram o jogo empatados em 0 a 0 na Arena das Dunas, em Natal.

