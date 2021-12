Ranking da Fifa define cabeças de chave da Copa do Mundo

A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 17, o ranking de outubro, que registra muitas mudanças entre os 10 primeiros, o que terá influência na designação dos cabeças de chave da Copa do Mundo do Brasil--2014.

No novo ranking, a Espanha mantém a liderança, mas a Alemanha supera a Argentina na segunda posição.

O seleto grupo dos 10 primeiros colocados tem dois novos integrantes: Suíça, na sétima posição, e Inglaterra, no 10º lugar.

A Itália pagou caro pelo empate com a Armênia (2-2) na última partida das eliminatórias e perdeu quatro posições, passando a ocupar o oitavo lugar na classificação.

Colômbia (4), Bélgica (5) e Uruguai (6) ganharam uma posição cada, assim como a Holanda, que divide o oitavo lugar com a Itália.

O Brasil perdeu três posições e agora aparece no 11º lugar.

A Fifa explicou que o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, em 6 de dezembro, o primeiro pote, com as seleções cabeças de chave, terá os seguintes países: Brasil como anfitrião, Alemanha, Argentina, Bélgica, Colômbia, Espanha e Suíça.

O oitavo cabeça de chave será Uruguai ou Holanda.

Se o Uruguai superar a Jordânia na repescagem, a Celeste será cabeça de chave do Mundial. No caso de classificação da Jordânia, a Holanda ocupará a posição de destaque por superar a Itália no ranking por alguns décimos (1135,95 dos holandeses contra 1135,61 dos italianos).

O ranking também definiu os cabeças de chave das partidas de repescagem das eliminatórias na Europa: Portugal, Grécia, Croácia e Ucrânia.

No segundo pote estarão França, Suécia, Romênia e Islândia.

adblock ativo