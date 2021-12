Raio atinge avião da seleção espanhola em aterrissagem

Os atuais campeões do mundo estão enfrentando uma fase não muito boa. Goleada pela Holanda no seu jogo de estreia, a seleção espanhola, ainda que compunha o palco dos favoritos para o mundial, foi eliminada logo na primeira etapa, quando perderam para o Chile por 2 a 0.

Embora já eliminados, os espanhóis não pouparam esforços na partida contra a Autrália, na segunda, 23, e com um placar de 3 a 0, mostraram onde estava La Furia, mesmo sendo o jogo de despedida.

É, mas o azar da Espanha parece que não ficou para trás junto com o título mundial. Na aterrissagem, em Madri, o avião que transportava a delegação foi atingido por um raio. O incidente não causou nada mais do que um susto nos passageiros, que desembarcaram e seguiram para as vans sem falar com a imprensa.

