"Quero Brasil e Alemanha na final", diz Dante

Reserva, o zagueiro Dante ainda não jogou um minuto desta Copa do Mundo. Porém, sua presença no grupo da Seleção Brasileira representa muito para os baianos, principalmente aos torcedores do Bahia. É que o jogador, nascido em Salvador, tem boa parcela de responsabilidade por um dos fatos mais marcantes deste Mundial. Foi ele que apresentou um pouco da história do seu time do coração, o Esquadrão de Aço, aos alemães Schweinsteiger e Neuer, colegas de Bayern de Munique. Os dois foram protagonistas do vídeo que correu o mundo no qual eles aparecem - em Cabrália, onde a delegação germânica montou sua 'base' - vestidos com camisas tricolores e cantando parte do hino oficial do clube. Em entrevista ao A TARDE após o jogo contra Camarões, Dante revela ter recebido o vídeo do celular de Schweinsteiger antes de a 'versão não-oficial' cair na internet e diz ter morrido de rir. Por conta da identificação com a Alemanha, onde joga há mais de cinco anos, o atleta admite que espera enfrentar a seleção comandada por Joachim Low na grande decisão da Copa.

Qual foi sua primeira reação ao ver bombar na internet o vídeo de Schweinsteiger e Neuer cantando o hino da Bahia?

Na verdade, Bastian (Schweinsteiger) já tinha me mandado o vídeo pelo celular antes de ele vazar. Eu ri muito e brinquei pra caramba com eles. São dois caras excepcionais e eu fiquei muito feliz por eles terem gravado o vídeo especialmente pra mim. Foi uma brincadeira muito legal de dois caras alegres e espontâneos, que têm sempre um espírito positivo.

Foi você que os presenteou com as camisas?

Não fui eu não, cara. Parece que foi dada por um torcedor de lá mesmo.

Mas parecia que eles já sabiam um pouco sobre a história do Bahia...

Sim, claro. Eu falo bastante com eles sobre o Bahia. É o meu time, né? Mostro vídeos, fotos... E eles também gostam do time porque a camisa listrada do Bahia é bem parecida com a última lançada pelo Bayern.

E o hino? Você tinha ensinado a eles?

Não, não. Eles aprenderam lá mesmo. Os torcedores devem ter cantado um pouco antes.

E você não vai gravar um vídeo público também para agradecer?

Ah... Não precisa. A gente sempre troca mensagens, vídeos... Eles me contaram que gostaram muito da cultura do povo baiano. Enfim, estamos sempre nos comunicando.

Vocês têm grupo no Whatsapp? Sobre o quê conversam?

Nos falamos no Whatsapp, sim. Mas você já tá querendo saber demais (risos).

Dizem que você ensinou os caras a dançar o Lepo Lepo, confere?

Verdade (risos). Sempre coloco música brasileira pra gente ouvir antes dos jogos do Bayern. Eles conhecem e gostam bastante. Gravamos até um vídeo dançando o Lepo Lepo, mas esse eu preferi não divulgar.

O que você acharia de aproveitar esse momento para, de repente, promover uma integração, fazer um meio de campo para um amistoso entre Bayern e Bahia, por exemplo?

Pô... Aí, sim, seria fera! Boa ideia. Vamos fazer! Fala pros caras do Bahia me procurarem e nós organizamos.

Com todo esse apreço pelos alemães, parece que você já tem uma seleção favorita para enfrentar na final, né?

Não só pelas amizades, mas também pela identificação que criei com o país onde jogo há muito tempo. Se pudesse escolher uma seleção pra ir à decisão, seria a Alemanha, sim. Quero uma final Brasil x Alemanha.

A Copa no Brasil está sendo especial para você, mesmo como reserva?

Com certeza. É um prazer, um sonho, jogar uma Copa com a camisa da Seleção Brasileira. Se eu tiver que ser campeão do mundo sem jogar, mesmo assim ficarei muito feliz.

Mas não há o objetivo, ou pelo menos a esperança, de ganhar a posição?

Tenho autocrítica e me cobro muito. Quero sempre melhorar para mostrar que tenho condição de jogar. Agora, trocar zagueiro no meio de uma competição curta como a Copa é muito atípico. O importante mesmo, pra mim, é desejar sempre o melhor pros companheiros que estão jogando. E, aliás, o professor Felipão dá a mesma importância aos 23 jogadores, sempre nos prepara para, quando precisar, estarmos prontos para atuar. Outra coisa: a medalha vai ser a mesma pra todos (risos).

E com o quê você pode contribuir estando fora do time?

Vendo algo que às vezes o professor esquece de falar, salientar. Presto muita atenção no jogo e passo minha visão sempre que acho necessário. Também gosto de falar, dar força pra motivar os companheiros que estão atuando. Às vezes, um ou outro baixa a cabeça e eu tô sempre lá: 'Força! Levanta! Coragem!'.

Ser reserva também pode ter suas vantagens? Como, por exemplo, poder aproveitar com mais privacidade uma folga?

Bom... Não sei se isso tem a ver, mas eu consigo aproveitar muito bem os dias livres. Gosto de sair com os amigos que estão acompanhando os jogos e estavam na arquibancada em Brasília. Em um dos dias de folga também fui à praia com minha esposa e meus filhos. Isso ajuda a motivar, recarrega as baterias, pois tudo que alcancei na carreira também devo a eles.

