Quase cortado, zagueiro pode reforçar Costa Rica no sábado

Considerado fora da Copa, o zagueiro costa-riquenho Roy Miller teve uma rápida recuperação e pode estar em campo contra a Holanda pelas quartas de final da Copa, no sábado,5, em Salvador. O jogador sentiu dores no músculo adutor da perna esquerda durante treino de cobranças de pênaltis na útlima sexta-feira, 27, antes do confronto com a Grécia.

Exames diagnosticaram uma lesão de grau um, o que o afastaria da Copa. Entretanto, a recuperação de Miller espantou os médicos da seleção da Costa Rica. "Estamos surpreendidos com a recuperação de Miller e pensamos que o podemos ter para o jogo contra a Holanda", disse Adrián Gutierrez, diretor de seleções.

Com isso, o único desfalque certo do técnico Jorge Luiz Pinto é o zagueiro Oscar Duarte, expulso contra a Grécia. Antes do Mundial, a Costa Rica perdeu o lateral esquerdo Oviedo, titular absoluto da equipe, que não foi chamado após fraturar a perna esquerda. Já o atacante Saborío, também contundido, chegou a ver seu nome entre os 30 convocados, mas depois foi cortado da pré-lista.

