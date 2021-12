Quase 300 são detidos na França por incidentes na celebração do título na Copa

No total, 292 pessoas foram detidas em várias cidades da França por incidentes durante as comemorações da vitória da seleção dos Bleus na Copa do Mundo de futebol - informou o Ministério do Interior nesta segunda-feira, 16.

Além disso, 45 policiais e gendarmes ficaram levemente feridos.

Em Paris, foram detidas 102 pessoas, das quais 90 ficaram sob custódia para serem interrogadas, indicaram autoridades parisienses.

"Levando-se em conta a multidão presente e apesar dos incidentes inaceitáveis, trata-se de um balanço moderado", declarou o responsável pela Polícia de Paris, Michel Delpuech, em entrevista coletiva.

Em Paris, Lyon (centro) e Marselha (sul) a Polícia interveio para reprimir pequenos grupos de indivíduos que atacavam lojas, ou lançavam pedras contra veículos policiais.

Os incidentes na avenida Champs-Elysées duraram cerca de 20 minutos e se concentraram em uma galeria comercial.

Na cidade de Lyon, a Polícia informou 30 detenções, das quais 18 ficaram em prisão preventiva por "roubo" de uma loja de roupa.

