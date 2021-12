Putin: 'Faremos esforço para manter nível da Copa na Rússia'

Em visita ao Brasil, o presidente russo Vladimir Putin adotou tom elogioso sobre a organização da Copa de 2014. Um dia depois de assistir ao jogo entre Alemanha e Argentina no Maracanã, Putin afirmou que o Brasil "elevou o nível de organização" da competição.

"Vamos fazer um grande esforço para preservar esse nível", afirmou ele nesta segunda-feira, 14, ao brindar a presidente Dilma Rousseff em almoço no Palácio Itamaraty.

A Rússia será a próxima sede da Copa do Mundo, em 2018. Putin e Dilma destacaram as relações comerciais entre os países e as "atitudes parecidas" que ambos adotam no cenário internacional.

"Damos uma prioridade as nossas relações com o Brasil. (...) Ambos os países possuem enorme potencial econômico e estamos muito interessados em seguir avançando", disse o presidente para uma plateia de convidados, entre ministros, deputados e senadores.

O presidente da Rússia afirmou ainda que o país está disposto a "criar condições confortáveis para companhias brasileiras no mercado russo", em parcerias como nas áreas de alta tecnologia e informática.

Dilma também elogiou a relação com a Rússia. Ela disse que esse laço ganhou "um novo ímpeto nos últimos anos", destacando a aproximação em organismos como Brics e Nações Unidas.

"Plano justo, próspero e pacífico"

"Essa maior aproximação não é um fato circunstancial, mas é um imperativo num mundo multipolar", disse. Dilma afirmou ainda que Brasil e Rússia são reconhecidos "por nossa atuação autônoma no plano internacional, em favor de um plano mais justo, próspero e pacífico".

Ela ainda citou parcerias em áreas como defesa e tecnologia e destacou que cerca de 10 mil turistas russos vieram ao Brasil para acompanhar os jogos da Copa. Segundo ela, a visita será retribuída em 2018, com ida de "milhares de brasileiros" à Rússia para a Copa de 2018.

